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بكري: مدبرو المؤامرات تساقطوا أمام قوة وصلابة أبطال الشرطة والجيش

الخميس 23/يناير/2020 - 07:34 م
مصطفي بكري
مصطفي بكري
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هاني حسين
قال الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري، إن الشعب المصري وشرطته الوطنية وجيشه الباسل قلبوا المؤامرة على رؤوس من قام بتدبيرها وتساقطوا أمام قوة وصلابة وإيمان أبطالنا من الجيش والشرطة.

وأضاف بكري في برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد": "ما رأيناه اليوم مجموعة رسائل من الدولة وأبطال الشرطة لكل المتآمرين وزارعي الفتن".
 
وتابع مصطفى بكري:" هم دول ولاد مصر وأبطالها القادرين على حماية مصر، ومشاهدة احتفالية أكاديمية الشرطة بعيدها رسالة تبرز تضحيات رجال الشرطة للدفاع عن أمن واستقرار الدولة المصرية".

واستطرد بكري:" الرئيس السيسي حرص على تحية ابن البطل الشهيد وهو نموذج للقائد الوطني الجسور الذي يعطي كل من ضحى بعمره فداء لمصر حقه".

وأردف مصطفى بكري:"  مصر كلها كانت تحتفل مع الشرطة بعيدها  ويوم 25 يناير يوم نضال أبطال الشرطة".
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