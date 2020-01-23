نشاط مكثف لحزب مستقبل وطن فى المحافظات..ندوات تثقيفية عن خطورة وسائل التواصل.. وتكريم المتفوقين ورموز العلم وحفظة القرآن من أبناء العياط

الإشاعة والحقيقة في السوشيال ميديا.. ندوة بأمانة التدريب والثقيف بـ مستقبل وطن

«مستقبل وطن» يكرم المتفوقين بمركز العياط..صور

ندوة بعنوان مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي في حزب مستقبل وطن بالإسكندرية





شهد حزب مستقبل وطن خلال الساعات القليلة الماضية نشاطا مكثفا من خلال عقد عدد من الندوات التثقيفية فى المحافظات.

عقدت أمانة التدريب والتثقيف المركزية في حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أحمد الجندي، ندوة حول " السوشيال ميديا بين الإشاعة والحقيقة"، وذلك تحت رعاية المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، وحضور الدكتورة سهير عبد السلام عميد كلية الأداب بجامعة حلوان وأستاذ علم الاجتماع السياسي، والمهندس روماني رزق الله رئيس شعبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتحاد المصدرين والمستوردين العرب بجامعة الدول العربية، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب في القاهرة.

وشارك في الندوة التي أدارها المهندس حسام الخولي الأمين العام للحزب، والمهندس أحمد الجندي أمين التدريب والتثقيف، المستشار عصام هلال أمين التنظيم، والمهندس أحمد صبري أمين الشباب، محمد عبد السلام السنوسي أمين المتابعة والتواصل الاجتماعي، الدكتورة نجلاء فريد أمين العلاقات العامة، المستشار أحمد فوزي أمين تنمية الموارد والخدمة المجتمعية، الدكتور محمد شوقي أمين الشؤون التشريعية، والأمناء المساعدين وهيئات مكاتب الأمانات النوعية المركزية، وعدد من أمناء الحزب بالمحافظات، فضلا عن أسرة من أجل مصر بجامعة عين شمس.

ومن جانبه قال المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، إن الحديث عن محاربة الشائعات أمر مهم، ويجب التصدي للشائعات بالتأكد من حقيقة مصدرها، لافتا أيضا إلى ضرورة مواجهة ما يسمى بالدعاية السوداء التي تستخدم خطأ غير مقصود لنشر وبث الشائعات المغرضة، والتي باتت تشكل خطرا اكبر من خطأ الشائعة بمعناها التقليدي.

وطالب "رشاد" بضرورة أن يكون للشباب دور مهم في الرد على الشائعات من خلال الرد بالحقائق والمعلومات وبشكل لائق، دون إعادة نشر الشائعة مصحوبة بالتعليق أو الرد، حتى لا يساعد ذلك في نشرها بشكل أكبر، وهو ما يسمي بأسلوب إدارة الأزمات.

وأوضح المهندس حسام الخولي الأمين العام للحزب في كلمته، خطورة تأثير نشر الشائعات دون التحقق من صحتها، موضحا أن الجميع يصيب ويخطأ، لذلك لابد من تحري الدقة قبل نشر الشائعة والتريج لها، حتى لا يتسبب ذلك في تدمير أسر كاملة.

وأشار "الخولي"، إلى دور السوشيال ميديا ودورها في الترويج للشائعات المغرضة والتي تهدف لهدم الوطن وتدمير الحياة الاجتماعية لبعض المواطنين، مشيرا إلى أن البعض يريد توصيل حالة من الإحباط لجيل الشباب بالكامل، لافتا إلى أنه من المفارقات بسبب تلك الشائعات المغرضة، أن يكون جيل الآباء أكثر اقتناعا بالانجازات القومية، من الشباب أنفسهم، والتي تقام جميعها من أجلهم وأجل مستقبلهم، وهو الأمر الذي يجب أن يتم تغييره.

وأوضح المهندس أحمد الجندي، أمين التدريب والتثقيف المركزي بحزب مستقبل وطن، قائلا تلك الندوة تأتي ضمن سلسلة الندوات التي تقيمها الأمانة تماشيا مع السياسة التي ينتهجها الحزب بضرروة تدريب وتثقيف جميع قياداته وكوادره، بكيفية مواجهة الشائعات المغرضة التي تسعى لهدم الدولة، وكيفية مواجهتها من خلال أسلوب علمي بشكل ممنهج يعتمد على نشر الحقائق وإبراز الانجازات دون تردد.

وأشار "الجندي"، إلى أن حزب مستقبل وطن يعتمد قوامه الأساسي على طاقة الشباب، مشيرا إلى أن المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب لم يتجاوز عمره 34 عاما.

ومن ناحيتها قالت الدكتورة سهير عبد السلام، عميد كلية الآداب بجامعة حلوان، هناك فرق بين السوشيال ميديا، الإعلام التقليدي الذي كان موجودا من قبل وكانت تحكمه بعض الضوابط، لافتة إلى أنه كانت هناك بعض القوانين التي تحد من الأخبار والتي لا يجب أن تعلن، إلى أن وصلنا لمرحلة ثورة الاتصالات والمعلومات في العالم أجمع، والتي ترتب عليها بعض التغيرات الهامة وأبرزها العولمة في عصر السماوات المفتوحة.

ولفتت أستاذ علم الاجتماع السياسي، إلى أن العولمة باتت تشكل خطورة كبيرة في نشر الشائعات، حيث أصبح هناك طرف يملك المعلومة وطرف متلقي، وباتت المعلومة تتدفق من الأقوى للطرف الأضعف، وللأسف أصبحنا جميعا في الشرق الأوسط مستقبلين للمعلومات والشائعات، دون أن نكون مصدرين للحقائق ولقضيتنا للخارج.

وأكدت الدكتورة سهير عبد السلام، أن الشباب هم مستقبل الوطن، مطالبة بضرورة تعلم الأسلحة التي تواجه الشائعات، لأن الشباب مسؤول عن صورة الدولة المصرية في الداخل والخارج، فقنوات الاعلام الجديد تعمل وفق سياسة قائمة على التخطيط لبث الاشاعات والترويج لها، فيجب على البرامج الإعلامية أيضا إظهار الحقائق لمواجهة أي شائعة، مؤكدة على ضرورة عدم الانسياق وراء شكل البوست الذي تبث من خلاله الشائعة.

وطالبت " عبد السلام"، بضرورة تدريس مادة التربية الإعلامية لتعليم مهارات التعامل مع السوشيال ميديا، حتى يستطيع الجيل الحالي والمقبل التفرقة ما بين الشائعة والحقيقة، لافتة إلى أهمية الوعي لدى المواطنين وخاصة الشباب، بالجلوس مع المواطنين لتوضيح الحقائق والحديث عن انجازات الدولة، باعتبار الشباب أحد عناصر القوة الناعمة للدولة المصرية، مضيفة لدينا انجازات تتحدى أي شائعة.

وتحدث المهندس روماني رزق الله، عن دور بعض الشركات العالمية في استخدام السوشيال ميديا لتحقيق أهداف لبعض الدول، بهدم بلدان أخرى، فضلا عن استخدام السوشيال ميديا في التنافس السياسي، ضاربا المثل بحرب الشائعات مابين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسته السابقة هيلاري كلينتون قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ولفت إلى دور السوشيال ميديا في توجيه الرأي العام، وكذلك اعتبار السوشيال ميديا أهم أسلحة حروب الجيل الرابع.

وقال " رزق الله"، أنه يجب علينا استخدام السوشيال ميديا بشكل مفيد بنشر الحقائق والانجازات مواجهة أي تأثير لأي شائعة، مشيرا إلى ضرورة وجود كتائب الكترونية تعمل وفق نظام مؤسسي لتغيير الوعي الجمعي للمجتمع بعرض الحقائق، وهذا النوع تعمل عليه أجهزة مخابراتية دولية، بهدف خلق حالة من الاستقطاب الداخلي وتوجيه الفكر داخل الدولة الواحدة.

ولفت "رزق الله"، إلى أن حروب الجيل الرابع باتت تعمل على هدم الدول من الداخل من خلال الاعتماد على الذكاء الصناعي، لذلك يجب استخدام التكنولوجيا كوسيلة مساعدة وليس كأداة لإفساد الحياة، فمصر تعد الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك سيادة كاملة على أراضيها، لذلك علينا استغلال ذلك جيدا لترويج الانجازات وعدم الانصياع لبث روح الانهزامية، مطالبا الشباب بالتمسك بالأمل وموجهة الانهزامية باستخدام السوشيال ميديا والاستفادة منها بشكل إيجابي.

وفي نهاية اللقاء، قدم المهندس أشرف رشاد الشريف، درع حزب مستقبل وطن للدكتورة سهير عبد السلام، والمهندس روماني رزق الله تقديرا لهم، وفي نفس السياق قدمت أسرة شباب من أجل مصر بجامعة عين شمس، درع الأسرة إلى المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس حزب مستقبل وطن، تقديرا لدوره الوطني ومساندته الدائمة للشباب والاستجابة لمطالبهم وتبنى قضاياهم.





وكرمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة المتفوقين ورموز العلم وحفظة القرآن من أبناء مركز العياط بمحافظة الجيزة، وذلك خلال جماهيري حاشد وجه التحية لرجال الشرطة المصرية فى إطار الاحتفالات بأعياد الشرطة يوم ٢٥ يناير يأتى ذلك فى إطار حرص حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، على الاهتمام برموز العلم ورعاية المتفوقين.





شارك بالمؤتمر كلا من النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عادل ناصر أمين عام الحزب بمحافظة الجيزة، النائب نافع هيكل ومحمود أبو موسى الأمناء المساعدين، النائب عبد الوهاب خليل أمين التنظيم، محمد سلطان أمين العلاقات العامة، يحيي سلطان أمين الشئون القانونية، ماجدة أمين أمينة المرأة، المهندس أحمد شراني أمين العمال والفلاحين، حسن عمر أمين العضوية، عمرو قطامي أمين المجالس المحلية، أحمد عطا الله أمين مساعد التنظيم، فضلًا عن اللواء محمد صلاح ومحمود عبد المعز الحفني وصبحي الدالي وبكر أبو غريب أعضاء مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، والدكتور أسامة حجازي ووليد غراب عضوا هيئة مكتب الحزب بمحافظة الجيزة، فضلًا عن الشيخ عبد التواب سليمان من الأزهر الشريف وسدراك معوض قمص كنيسة العذراء بقرية برنشت.





وشهد المؤتمر الذي أقيم بمدرسة أبو بكر الصديق بقرية برنشت التي أسسها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إعلان إيهاب شكري، أمين الحزب بمركز العياط، عن تجهيز ٣٠ فصلا لمحو الأمية بمركز العياط تفعيلًا للبروتوكول الموقع بين حزب مستقبل وطن والهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار.





وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن مؤتمر تكريم المتفوقين بمركز العياط يُعد من أكبر الاحتفالات التي أقيمت بجنوب الجيزة خلال الآونة الأخيرة، مؤكدًا أن كافة النواب أعضاء مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن عن دوائر محافظة الجيزة جميعهم يعملون على قلب رجل واحد لخدمة المواطنين بكافة شرائحهم.





ووجه "نائب رئيس الحزب"، التحية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لما بذله من جهد كبير يشهد به القاصي والداني أنقذ به مصر من براثن جماعات الظلام ووضع مصر على الطريق الصحيح، مؤكدًا أن مواطني بعض الدول المجاورة يعربون أن يتولى مقاليد الحكم لديهم شخصية توازي فى عزمها وقوتها وحكمتها الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجهًا فى الوقت ذاته التحية لرجال الشرطة المصرية لمايقدموه من تضحيات كبيرة من أجل مصر والمصريين.





أكد "عابد"، أن حزب مستقبل وطن متلاحم دومًا مع جماهير المصريين وهذا هو هدفه الأساسي، مشيرًا إلى أن أعضاء مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن يقفون تحت قبة البرلمان دومًا منحازون للمواطن المصري.





ومن جانبه، أكد عادل ناصر، أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، أن جميع أعضاء حزب مستقبل وطن يتشرفون بانتمائهم للحزب ولا سيما والحزب يعمل دومًا فى خدمة المواطن البسيط وهو ما يعد الأساس فى العمل السياسى، مشيرًا إلى أنه منذ تولى مهام أمانة الحزب بمحافظة الجيزة يسعى ومعه زملائه فى الحزب يركز أعماله بشكل أساسي على الخدمات الاجتماعية التي تمس جميع المصريين.





وأشار "ناصر"، إلى أن حزب مستقبل وطن يدرك تمامًا من خلال قياداته وأعضائه كافة احتياجات المواطن المصري وما يعانيه من أزمات، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير على الطريق الصحيح وسيجني ثمار ذلك قريبًا المواطن المصري.





ومن جانبه، أكد النائب محمود عبد المعز الحفني، أن الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن نجحت فى الحصول على كثير الخدمات لخدمة المصريين، كاشفًا أنه خلال شهر من الآن سيتم الإنتهاء من التشغيل التجريبي من مشروعات الصرف الصحي بعدد ٣٢ قرية بمركز العياط وكذلك الحصول على موافقة وزارة الداخلية ومحافظة الجيزة لإنشاء وحدة مرور بالعياط، فضلًا عن الحصول على موافقة وزارة الكهرباء لإنشاء محطتي كهرباء بالعياط.





نوظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف بمحافظة الإسكندرية، ندوة ثقافية عن الشائعات ومخاطرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "السوشيال ميديا بين الإشاعة والحقيقة"، والتى نظمتها أمانة التدريب والتثقيف للحزب بالإسكندرية، وذلك بمشاركة عدد من المختصين والخبراء فى هذا المجال، وبحضور لفيف من كوادر وأعضاء الحزب، بهدف نشر الوعي والثقافة.





ومن جانبه قال الدكتور جلال الزناتي، أمين التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أن الندوة تأتي في إطار خطة الحزب وأمانة التدريب والتثقيف المركزية بالحزب التي تهدف إلى زيادة وعي كوادر الحزب بمخاطر الشائعات وكيفية مواجهتها، كما تأتي بالتزامن مع ندوات مماثلة تعقد على مستوى الجمهورية من خلال أمانات التدريب والتثقيف السياسي على مستوى جميع المحافظات.





وأضاف "الزناتى" أن عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر على الهواتف المحمولة يبلغ حوالى 56 مليون شخص، وأكثر من 58 مليون شخص يستخدمون الأنترنت بوجه عام، على النحو التالى (حوالى 35 مليون شخص يستخدمون الفيس بوك، الانستجرام حوالى 12 مليونا، وواتس آب حوالى 3 ملايين) وأن حوالى 95 % من استخدامات الفيس عبارة عن محادثات، كما أن كم المعلومات التى تبث على فيس بوك يوميًا حوالى مليون معلومة غير صحيحة (شائعة)، وتلاحظ أن الذكور يستخدمون "فيس بوك" أكثر من الإناث، وبلغ حوالى 65 % للذكور، و35 % للإناث، وذلك بين شرائح عمرية تتراوح ما بين 18 إلى 35 سنة، وهناك مشكلة كبيرة بالنسبة لاستخدام الإنترنت فى مصر تظهر بين شهرى (مارس ويوليو) وهى أكثر من 26 شائعة ترتبط بمؤسسات أو (أمن قومى تعليمى - غذائي أو اقتصادي) والهدف الواضح منها ضرب مؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة، وهذا يعد جزءا من أجيال الحروب التى تستخدم ضد مصر، والتى تعانى من استخدام الحروب من الجيل الرابع مثل السويشال ميديا، أو الجيل الخامس مثل حرب الإرهاب، أو السادس والغرض منه هدم الثقة مع الدولة.





وقال رامي ياسين، أمين الإعلام بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، إن الحروب التقليدية لم يعد لها وجود في الوقت الحالي، مشددا على الأخطار التي تتعرض لها الدولة المصرية، وأبرزها حروب الشائعات، التي تستهدف إبراز السلبيات من خلال الهجوم والتشكيك في أجهزة الدولة.





ويزيد "ياسين" أن القوات المسلحة من أكثر أجهزة الدولة المستهدفة في حروب الشائعات، لأن الجيش المصري هو عمود الأساس للدولة المصرية، وذلك بالإضافة لدورها الأصيل في حماية الدولة وحدودها ومقدراتها، وتعمل القوات المسلحة على مساندة أجهزة الدولة على القيام بواجباتها بشكل كامل.





ونوه "ياسين" أن تدخل القوات المسلحة فى العديد من المشاريع القومية واضح ومؤثر جدا فى المجتمع، وعلى سبيل المثال وليس الحصر فالإسكندرية كان لها نصيب كبير من المشاريع القومية الهامة وعلى رأسها بشاير الخير (1 – 2 – 3 و5) والتى أنقذت مئات الأسر الذين كانوا يعيشون فى منازل غير آدمية، فتم هدم هذه المنازل، وإنشاء الوحدات السكنية الفاخرة وتجهيزها بالكامل من أثاث وأجهزة كهربائية، وتسلميها للمواطنين، وذلك بحضور رئيس الجمهورية والذى حرص بشخصه بتفقد المنطقة بعد إنشاء المساكن وتجهيزها بالكامل، لتسليمها للمواطنين، هذا بالإضافة تم إنشاء نواد رياضية واجتماعية ومحلات تجارية ومستشفيات ومساجد وكنائس ومدارس فى المنطقة، كما يتم فتح محور هام، والذي يعد شريان رئوى ومتنفس لشوارع الإسكندرية وهو محور المحمودية والذى يمتد لمسافة 22 كيلومترا، والذى يربط شرق الإسكندرية بغربها بطريق سريع، والهدف منه توفير الوقت والمسافة وعمل السيولة المرورية حتى تقل الاختناقات التى تشهدها مدينة الثغر أثناء فترة الصيف، حيث يتوافد اليها الآلاف من المصاطفين للاستمتاع بشواطئها ومتنزهاتها، ولم يقتصر الطريق على أعمال السفلتة والكبارى فقط، ولكن يتم إنشاء محلات تجارية فى المنطقة ونوادى رياضية واجتماعية، ودور عبادة من (مساجد وكنائس).





وأوضح اللواء دكتور إبراهيم عفيفي، أستاذ القانون، الفارق بين الأزمات والكوارث، ودور المحليات في مواجهة الأزمات والكوارث، من خلال تشكيل غرف عمليات ولجان لإدارة الأزمة، وحصر إمكانيات الإدارة المحلية لمواجهتها، فضلًا عن التناول الإعلامي لها.



