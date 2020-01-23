إنشاء فرع للبنك التجاري الدولي CIB في قنا استجابة لـ مستقبل وطن

أعلن الدكتور عباس محمد منصور، أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، موافقة مجلس الوزراء على إنشاء فرع للبنك الدولى بمحافظة قنا استجابة للواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بنجع حمادى.





وأكد فى بيان صحفى له أن إنشاء هذا الفرع خطوة هامة لتسهيل المعاملات البنكية لأهالي المحافظة مع التوسع في الخدمات المصرفية وتنوعها لخدمة المواطنين.





وأوضح اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بنجع حمادى، أنه تلقى ردًا من مجلس الوزراء يفيد بالموافقة على إنشاء فرع للبنك التجارى CIB ويكون مقره شارع كوبرى دندرة بمدينة قنا، مشيرًا إلى أن البنك بصدد التعاقد على الفرع وبدء العمل فور إنهاء الإجراءات اللازمة. مؤكدًا أهمية إنشاء فرع البنك التجارى الدولى بقنا لدعم الخدمات المصرفية، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار في ظل وجود منطقتين صناعيتين بالمحافظة تتوافر بهما كافة عوامل الجذب لإنشاء المشروعات الاستثمارية.