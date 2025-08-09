قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الابتسامة الأخيرة| شاهد آخر ظهور للفنان سيد صادق قبل رحيله.. صور
عادل أحمد أفضل لاعب في مباراة مصر واليابان ببطولة العالم للناشئين
الرقابة المالية: 16.4 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال مايو الماضي
أعلى 10 لاعبين أجرا في العالم.. ما موقف الثنائي صلاح ومرموش؟
مجلس الأمن يؤجل جلسته الطارئة بشأن غزة 24 ساعة استجابة لطلب إسرائيل
سيطرة الأحمر وإنذران.. شوط أول سلبي بين الأهلي ومودرن سبورت
أيتن عامر تتألق في أحدث ظهور لها من مراسي
الأولى على دفعتها وحافظة القرآن كله|وفاة الطالبة"منة" تهز فيسبوك وبيانات رسمية لنعيها
نائبة بـ الشيوخ: زيارة وزير خارجية تركيا لمصر تحول استراتيجي بمسار العلاقات
أحمد موسى لـ أسامة حمدان: سيب التكييفات وتعالى حرر الجانب الفلسطيني لمعبر رفح
تعرف على مجموعة مصر في الدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا
وزير البترول الأسبق يكشف معلومات مهمة عن اتفاقيات الغاز مع إسرائيل
تكنولوجيا وسيارات

شيري تيجو 3 موديل 2023 كاملة التجهيزات.. بأقل سعر

شيري تيجو 3
شيري تيجو 3
صبري طلبه

قدمت شيري الصينية مجموعة كبيرة من سياراتها داخل السوق المصري، والتي تنوعت بين فئة السيدان، والرياضية متعددة الاستخدام، ومن ابرز سيارات الـ SUV، هي النسخة تيجو 3 الشهيرة، والتي قدمت في مصر عبر فئة واحدة كاملة التجهيزات.

وظهرت السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 في السوق المصري للسيارات المستعملة مع مفهوم الفبريكا بالكامل من الداخل والخارج، وبسعر يبلغ 650 ألف جنيه، ولكن ننصح راغبي شراء أي سيارة مستعملة بمراجعة متوسط الاسعار حسب الفئة، بالإضافة إلى الفحص الفني الشامل.

شيري تيجو 3 

مواصفات وتجهيزات شيري تيجو 3 

تعتمد شيري تيجو 3 موديل 2023 على ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 125 حصانًا، و160 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات.

شيري تيجو 3 

تحتوي السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 على باقة من التجهيزات منها، كاميرا خلفية، حساسات ركن، شاشة وسطية تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة تدعم التطبيقات الذكية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، بصمة تشغيل وإيقاف المحرك.

شيري تيجو 3 

زودت السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 بفتحة سقف كهربائية، مرايات جانبية مدعومة بإشارات ضوئية، بلوتوث، مشغل اسطوانات، مدخل USB و AUX، مكيف هواء، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرمل EBD.

شيري تيجو 3 

ترتكز السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 على جنوط رياضية، وتضم أقطاب ثنائية على جانبي السقف، مصابيح ضباب، إضاءة LED، مع أبعاد خارجية تقدر بـ 4419 مم للطول الكلي، و1765 مم للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1651 مم.

مخاطر رفع الذراع لأعلى لفترات طويلة
وفاة عامل نظافة
آيتن عامر
منتخب مصر للناشئين
