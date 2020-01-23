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رياضة

الأهلى يعلن نفاد تذاكر موقعة النجم الساحلى بعد طرحها بـ45 دقيقة

الخميس 23/يناير/2020 - 11:07 م
الأهلي والنجم الساحلي
الأهلي والنجم الساحلي
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عبدالحكيم أبو علم
أكد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام النجم الساحلي نفدت بعد طرحها بـ 45 دقيقة.

وقال مرجان في تصريحات لبرنامج "ملك وكتابة" المذاع عبر قناة الأهلي:" تم طرح التذاكر الساعة 12 ظهرا ونفدت الواحدة إلا ربعا".

وتابع:" تم تسديد قيمة 8 آلاف تذكرة عقب طرحها بساعتين ونصف الساعة، وفوجئت باتصال من مندوب الشركة بأن الأهلي مخصص لجانا إلكترونية لحجز التذاكر".

وعن زيادة أسعار التذاكر قال:" الموضوع عرض وطلب والأمن محدد 10 آلاف تذكرة وهناك عدد كبير يسعي للحجز، وهناك محاولات من رئيس النادي محمود الخطيب، لزيادة عدد الجماهير لـ 20 ألف".
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