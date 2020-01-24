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أخبار العالم

وزير خارجية أمريكا: إدارة ترامب أقوى داعم لإسرائيل في التاريخ

الجمعة 24/يناير/2020 - 07:30 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء الخميس، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، هي أول إدارة أمريكية تدعم إسرائيل بقوة في التاريخ.

وأضاف بومبيو خلال كلمة له بولاية فلوريدا الأمريكية: "إسرائيل لم تحظ في تاريخها بداعم أقوى من إدارة ترامب، فنحن نقلنا سفارتنا من تل أبيب إلى القدس واعترفنا بالقدس عاصمة لإسرائيل، كما اعترفنا بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان". 

يأتي ذلك بينما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه ن المتوقع أن ينشر البيت الأبيض خلال 24 ساعة القادمة إعلانا بشأن خطة ترامب للسلام الشهيرة بـ"صفقة القرن". 

ومساء الخميس، نشر ترامب تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، قال فيها: " أن التقارير الإعلامية التي تداولت تفاصيل أو توقيت مناقشة خطة السلام في الشرق الأوسط، مجرد تكهنات.

وكان مصدر مطلع على "صفقة القرن"، أكد أن مسئولين أمريكيين سيكشفون على الأرجح بعض تفاصيل خطة ترامب، المقترحة لـ"صفقة القرن" لرئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب أزرق أبيض بيني جانتس.

ودعا البيت الأبيض نتنياهو، وجانتس لزيارة واشنطن الأسبوع المقبل، لمناقشة خطة السلام في الشرق الأوسط، أو ما تعرف بـ"صفقة القرن".
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