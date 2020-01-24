AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب كورونا القاتل.. بكين تمنع زائري المناطق المصابة من الخروج لمدة 14 يوما

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:21 ص
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
Advertisements
شيماء مصطفى
أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، بأن سلطات العاصمة الصينية بكين دعت السكان الذين يزورون مناطق انتشار فيروس كورونا إلى البقاء في أماكنهم لمدة 14 يوما منعا لانتشار المرض.

وكان التلفزيون الرسمي الصيني، أعلن اليوم الجمعة، تسجيل 25 حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد. 

وأصيب حتى الآن نحو 830 شخص بالفيروس، بينما توفي بسببه 25 شخصا مما دفع مدينة ووهان لقطع المواصلات بينها وبين المدن الأخرى.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة". 

وتشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصين تعلن انتشار فيروس غامض يحصد الأرواح.. والخوف أن يتسرب إلى العالم

حالة وفاة ثالثة فى الصين بسبب كورونا وتسجيل إصابات جديدة

بعد الصين.. الفيروس الغامض يتسلل للعالم

بعد وفاة 3 حالات بسببه.. معلومات لا تعرفها عن مرض كورونا

فيديوجراف.. معلومات عن فيروس الصين الغامض

بعد الصين وكوريا الجنوبية..دولة جديدة تعلن أول حالة اشتباه في الإصابة بالفيروس الغامض

ترشيحاتنا

كانت ريف القاهرة ويحكمها عمدة.. لماذا سمي حي البساتين بهذا الاسم؟

ما تحزنوش لو جيت ملفوف فى العلم .. أسرة الشهيد سامح البطاوي: مايغلاش على مصر.. فيديو وصور

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 24 - 1 - 2020 والقنوات الناقلة

جنش يكشف عن تفاوض الأهلي معه منذ 8 سنوات

جبل الموت.. حادث مروع في منحدر فيفاء بـ المملكة العربية السعودية

بملابس ملفتة.. زوجة محمود العسيلي تتألق في إسبانيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. زوجة محمود العسيلي تتألق في إسبانيا

مي عمر تتحدى الشتاء بإطلالة غير تقليدية

أرخص 4 سيارات في مصر بعد انهيار الأسعار.. صور