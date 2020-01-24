بسبب كورونا القاتل.. بكين تمنع زائري المناطق المصابة من الخروج لمدة 14 يوما

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، بأن سلطات العاصمة الصينية بكين دعت السكان الذين يزورون مناطق انتشار فيروس كورونا إلى البقاء في أماكنهم لمدة 14 يوما منعا لانتشار المرض.





وكان التلفزيون الرسمي الصيني، أعلن اليوم الجمعة، تسجيل 25 حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد.





وأصيب حتى الآن نحو 830 شخص بالفيروس، بينما توفي بسببه 25 شخصا مما دفع مدينة ووهان لقطع المواصلات بينها وبين المدن الأخرى.





ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".





وتشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.