وتين.. رواية جديدة لدار الزيات في معرض الكتاب

صدر حديثا عن دار الزيات للنشر والتوزيع، رواية "وتين"، للكاتبة ولاء عماد، ضمن مشاركات الدار في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ51، المقامة حاليا في مركز المعارض بالتجمع الخامس.

وقالت المؤلفة: "وتين بمعنى نياط القلب أو الشريان الرئيسى الذى يضخ الدم من خلاله, إن قطع انقطعت الحياة, لذلك هناك بعض قصص الحب التى تمتزج بأرواحنا إن فارقونا نظل أحياءً لكن الأرواح ذابلة كالصحراء التى تتعطش للمياه واحتضانها لقطرات المطر إن صادف ذلك، وتين ليست رواية فقط بل أحداث ترويها عجوز تريد أن تعود صبية تلعن قدرها الذى فرق الموت بينها وبين حبيبها وطاغية واقف ضد كل هذا".

وتشارك الدار في المعرض هذا العام بالعديد من الإصدارات الجديدة، وتنظم أكثر من 50 حفل توقيع، وتقدم الدار تخفيضات على إصداراتها تصل إلى 50%، وذلك للتشجيع على القراءة واقتناء الكتاب.

وكانت دار الزيات قد أصدرت خلال الفترة الماضية العديد من العناوين، للمشاركة بها في فعاليات المعرض بدورته الـ51.

وأعلنت الدار عن مبادرة في المعرض بعنوان معًا لثقافة وطن، تتمثل في طرحه حقيبة تضم 10 كتب بأسعار رمزية لتشجيع القراء على اقتناء الكتب، لقراءتها لرفع الوعي ونشر المعرفة والتصدي للأفكار الظلامية والإرهابية.



