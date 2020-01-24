حشود جماهيرية من البحيرة للمشاركة في مؤتمر دعم الدولة بإستاد القاهرة.. صور

توجه المئات من أهالى محافظة البحيرة، مستقلين الأتوبيسات فى حشد جماهيري كبير من كافة مدن ومراكز المحافظة لحضور فاعليات اتحاد مجلس القبائل والعائلات المصرية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي واستقرار والدولة تحت شعار "شعب واحد.. ويد واحدة .. ووطن واحد" والمقامة باستاد القاهرة مساء اليوم.





وانتظرت الأتوبيسات الجماهير المشاركة بكل مركز ومدينة للتحرك للقاهرة للمشاركة فى فعاليات المؤتمر لدعم استقرار الدولة حاملين أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي تتقدمهم سيارات بمكبرات الصوت التي تذيع الأغاني الوطنية.





ويعقد مجلس القبائل والعائلات المصرية الاحتفال باستاد القاهرة الرياضى بهدف دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية.