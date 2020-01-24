هي دي مصر.. قصيدة يلقيها مدحت العدل في حفل القبائل العربية لدعم الرئيس | شاهد

رحب الدكتور مدحت العدل الكاتب والمؤلف، بالحاضرين في ستاد القاهرة بحفل القبائل العربية لدعم الرئيس السيسي.





وألقي الدكتور مدحت العدل قصيدة بعنوان "هي دي مصر" في تلك الاحتفالية فى ستاد القاهرة.





ويعقد مجلس القبائل والعائلات المصرية احتفالية كبرى تحت عنوان "شعب واحد ووطن واحد".





وتعقد الاحتفالية على أرض استاد القاهرة بحضور آلاف المصريين، معربين عن حبهم ودعمهم للدولة المصرية ومؤسساتها.





وتهدف المؤتمرات التي يعقدها مجلس القبائل والعائلات المصرية في مختلف أنحاء الجمهورية إلى دعم القيادة السياسية وتوجه الدولة المصرية تجاه تحقيق التنمية والتطور في كافة القطاعات.