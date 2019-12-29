مدحت العدل: عمرو دياب أيقونة حظ ومحمد فؤاد ينقصه حب نفسه.. فيديو

قال السيناريست والشاعر الدكتور مدحت العدل، إن عمرو دياب يمثل أيقونة حظ خلال مشواره وأحلامه ونجاحه، أما محمد فؤاد فيمثل له روح الحارة المصرية، متمنيا أن تظل فيه هذه النكهة.



وأضاف مدحت العدل، في حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور» أن ما ينقص محمد فؤاد هو أن يحب نفسه، ويكون لديه طموح أكبر ليكون رقم 1، مشيرا إلى أن محمد هنيدي "أخف دم في الحياة" سواء في الواقع أو أمام الكاميرا.



وأوضح مدحت العدل، أن أحمد السقا يمثل أحمد رمزي الذي تحول إلى جاكي شان، أما خالد النبوي "غول تمثيل" لكن حظه قليل ويستحق أكثر من ذلك.



وتابع مدحت العدل، أن نادي الزمالك يمثل له كل ما يسعده ويحزنه ويبهجه ويتسبب له في الاكتئاب.



وأردف أن صورة "تي شيرت الزمالك" تسعده وتبهجه، مشيرا إلى أنه لا يهمه الهزيمة ولكن بذل مجهود من اللاعبين وتقديم صورة جيدة.