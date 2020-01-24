شاهد.. لحظة اصطدام قطار بشاحنة علقت على القضبان.. ومصير قائدها

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية لقطات مصورة ترصد لحظة اصطدام قطار بشاحنة في مشهد صادم، وذلك بعد أن علقت هذه الشاحنة على القضبان على نحو مفاجئ أثناء محاولة قائدها عبور مزلقان القطار، وباءت كافة محاولاته لدفعها بعيدًا عن مسار القطار بالفشل.

وذكرت الصحيفة أن الحادث وقع بمدينة "ناخون باثوم" في تايلاند في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أثناء عودة قائد الشاحنة "بيتاك تابسوك" إلى منزله بعد حصاد محصول قصب السكر وتحميله على شاحنته، حيث إنه عند محاولته عبور مزلقان القطار علق الإطار الخلفي للشاحنة في الفجوة الموجودة بين القضبان، ولم يعد في إمكانه التحرك بها إطلاقًا.

وخرج بعد ذلك من الشاحنة كي يتبين سبب هذه المشكلة، ولم يمض وقت طويل حتى تدخل مجموعة من قائدي الدراجات لمساعدته، وحاولوا مساعدته في دفع الشاحنة بعيدًا عن مسار القطار قدر استطاعتهم، لكن دون جدوى.

وانتبهوا بعد ذلك إلى أن القطار على وشك الوصول، ومن ثم سارعوا بالابتعاد عن الشاحنة، ولسوء حظ قائدها، فقد اصطدم بها قطار الركاب وقسمها إلى نصفين.

ونقلت "ديلي ميل" عن قائد الشاحنة قوله إنه يشعر بالحزن الشديد بسبب تحطم شاحنته بهذا الشكل المروع، لكنه في الوقت ذاته ممتنًا كونه مازال على قيد الحياة ولم يصب بأذى جراء ما حدث، وكذلك لم يتعرض أي شخص آخر للأذى.