الداخلية فى يوم .. ضبط مدرس يحوز 40 قطعة أثرية بأسيوط .. القبض على عصابتين للبلطجة بالقليوبية بـ أسلحة نارية وذخيرة

الداخلية فى يوم..

- بمناسبة عيد الشرطة.. الداخلية توجه قافلة إنسانية لأهالي قرى سوهاج

- فى لفتة إنسانية.. الأمن ينقل سيدة غير قادرة على الحركة للمستشفى

- ضبط مدرس بحوزته 40 قطعة أثرية بأسيوط

- القبض على عاطل يحوز 20 طربة حشيش وفرد خرطوش بالمنوفية

- ضبط ورشة تصنيع أسلحة بمنزل عامل في سوهاج

- ضبط عامل استولى على مليون جنيه من ٨ أشخاص بسوهاج

- وزيرا الداخلية ووزير الأوقاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الشرطة

- الداخلية تضبط 5361 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

- ضبط عصابتين للبلطجة بالقليوبية وبحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة









شهد اليوم الجمعة جهودا كبيرة لقطاعات وزارة الداخلية المختلفة، على رأسها قطاع مصلحة الأمن العام الذي شن حملات كبرى على العديد من البؤر الاجرامية، واستهداف الخارجين عن القانون، وكذلك القطاعات الإنسانية بالوزارة، التى تقدم خدمات مختلفة للجمهور.









قامت وزارة الداخلية بإيفاد قافلة إنسانية لتقديم أوجه الرعاية للمواطنين قاطنى بعض القرى في سوهاج.





وتم توزيع عدد من المساعدات العينية ( بطاطين، عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان ) على المواطنين كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وفى إطار حرص وزارة الداخلية على اعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهوله ويسر، لاسيما إستخراج الأوراق الثبوتية.. فتم استخراج بطاقات الرقم القومى لعدد من الأهالى.

ولاقى ذلك قبولًا وإستحسانًا من الأهالى مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.





ويأتي ذلك استمرارا لتنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية - برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقًا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين، لاسيما قاطنى المجتمعات الحضارية الجديدة ، وبمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.





واستجابت الأجهزة الأمنية لالتماس مواطنة لنقلها لاحد المستشفيات نظرًا لحالتها الصحية وعدم قدرتها على الحركة.





البداية عندما تبلغ لغرفة عمليات النجدة (بمديرية أمن الإسكندرية) بطلب المساعدة لإنزال سيدة (مسنة مريضة) من العقار محل سكنها الكائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل، لنقلها لاحد المستشفيات لسوء حالتها الصحية، وعدم قدرتها على الحركة.





على الفور انتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالمديرية إلى محل البلاغ وتمكنت من إنزال السيدة ونقلها إلى احد المستشفيات بواسطة سيارة إسعاف وتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة.





وقدمت المواطنة الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الإستجابة والحرص على رعاية الحالات الإنسانية.





يأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.





وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من القبض على مدرس لحيازته 40 قطعة أثرية قبل بيعها فى اسيوط .





البداية عندما وردت معلومات لقطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بشرطة السياحة والآثار مفادها قيام مدرس 56 سنة مقيم دائرة مركز القوصية بحيازة قطع أثرية داخل مسكنه وعرضها للبيع على راغبى الثراء السريع.





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية أمنية برئاسة مفتشى قطاع الأمن العام وضباط ادارتى البحث الجنائى بشرطة السياحة والاثار ومديرية أمن اسيوط وأسفرت عن ضبطه بمسكنه وبحوزته 40 قطع أثرية .









بعرض المضبوطات على مفتشى الآثار بأسيوط، افادوا بأثريتها وتعود إلى العصر الفرعونى وبمواجهته المتهم اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.





جاء ذلك فى إطار خطة قطاع الأمن العام الهادفة لتحقيق ذلك من خلال مكافحة الجريمة بشتى صورها وبخاصة الجرائم المتعلقة بالآثار و إستهداف وضبط مُتجرى وحائزى القطع الأثرية والعابثين بالأراضى الأثرية بالحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار نظرًا لخطورة تأثير تلك الجرائم إقتصاديًا وثقافيًا .





وألقت مباحث أشمون في المنوفية بالتعاون مع قوات الأمن القبض علي أحد العناصر الإجرامية وبحوزته 20 طربة لمخدر الحشيش بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة





كانت معلومات قد وردت لـ مديرية أمن المنوفية بقيام عاطل بـ الاتجار في المواد المخدرة متخذًا من منطقة سكنه بدائرة مركز شرطة أشمون مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.





على الفور تم عمل التحريات اللازمة وتم قيام مأمورية مستهدفة منزله لإلقاء القبض عليه ، وتم إلقاء القبض عليه وبحوزته 20 طربة لمخدر الحشيش وفرد خرطوش





وبمواجهته اعترف بحيازته لـ المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح لحماية تجارته غير المشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية حياله.





وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة بسوهاج، من إلقاء القبض على عامل لقيامه بتحويل مسكنه لورشة لتصنيع وصيانة الأسلحة النارية غير المرخصة.





كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارا من العميد عبد الحميد أبو موسي مدير إدارة البحث الجنائي، بورود معلومات أكدت صحتها التحريات مفادها قيام عامل يقيم بدائرة مركز شرطة جهينة بإدارة ورشة لتصنيع وصيانة الأسلحة النارية غير المرخصة وتردد بعض الأشخاص الخارجين عن القانون على منزله.





عقب استئذان النيابة العامة، تم استهداف منزل المتحرى عنه وتم ضبطه وبحوزته 2 فرد محلى الصنع و3طبنجات وهيكل لجسم سلاح نارى " طبنجة " و خزينة بندقية آلية و خزينة طبنجة، العدد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع كمية من أجزاء الأسلحة النارية.





بمواجهته اعترف بإدارته ورشة لبيع وتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية غير المرخصة والإتجار فيها تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





وتقدم ٨ أشخاص ببلاغ لمباحث الأموال العامة فرع الوجه القبلي ضد أحد الأشخاص يقيم دائرة مركز سوهاج، لاستيلائه على ٩٠٠ ألف جنيه منهم بزعم توظيفها في مجال العقارات، وتم ضبط المتهم.





تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارا من العميد عبد المجيد رضوان، مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد ورود محضر محرر بمعرفة ضباط مباحث الأموال العامة، يتضمن تقدم ٨ أشخاص ببلاغ يتهمون فيه عامل بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت 900 ألف جنيه، بزعم استثمارها في مجال تجارة الأراضى والاستثمار العقارى، مقابل فائدة شهرية إلا أنه لم يف بوعوده.





وتبين من التحريات صحة الواقعة وكشفت التحريات عن حصول المتهم على مبالغ مالية من آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملا فى الحصول على الأرباح واسترداد أموالهم، وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.





حرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهم.





وقام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بأداء صلاة الجمعة اليوم الموافق بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وعددٍ من قادة الشرطة والقوات المسلحة.





حيث ألقى الخطبة فضيلة الدكتور وزير الأوقاف، وتناول خلالها منزلة وفضل الشهادة فى سبيل الوطن والتضحيات والجهود التى يقوم بها رجال الشرطة والقوات المسلحة تحقيقًا لاستقرار البلاد، مشيرًا إلى أهمية تخليد ذكرى شهدائنا الأبطال حتى يكونوا نبراسًا تهتدى به الأجيال القادمة من أبناء الوطن، كما تناول فضيلته أهمية الاهتمام بأسر الشهداء ورعايتهم وقضاء حوائجهم تقديرًا لما قدمه ذويهم من تضحيات فى سبيل أمن المجتمع ، وكذا توضيح أهمية رسالة الدفاع عن الوطن، معربًا عن فخره الكبير للقائه أمس خلال احتفال الشرطة بعيدها الوطنى بأسرة الشهيد العميد وائل طاحون، التى ضربت مثلًا فى التضحية وتقديم أكثر من شهيد فداءً للوطن وإصرارها على إلحاق أحد أبنائها بكلية الشرطة ولميدان المواجهة لمواصلة مسيرة العطاء، مؤكدًا على ضرورة الإلتفاف خلف قيادتنا السياسية وقواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية.





وواصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإبنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .





وتمكنت الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 5361 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 1794 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و208 مخالفات السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير".





كما تم ضبط 5 دراجات نارية مخالفة، و38 مخالفة "موقف عشوائى"، و57 مخالفة شروط الترخيص، و33 حالات قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.





وألقت مديرية أمن القليوبية القبض على عصابتين بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر بقصد البلطجة فى شبين القناطر وطوخ، تم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى يفيد ضبط عصابيتن يحوز أفرادها على أسلحة نارية بقصد ممارسة البلطجة.





فى شبين القناطر تمكن العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى من " م س ه "58 سنة موظف و" م ف ع " 52 سنة تاجر هاربان من حكم بالمؤبد فى قضية بلطجة وبحوزتهما بندقية آلية وفرد خرطوش ومبلغ مالى وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما لسلاح بقصد البلطجة.



