جماهير الزمالك تلتقط سيلفي مع مرتضى منصور في لقاء مازيمبى..شاهد

حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على مؤازرة فريقه في مواجهة مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا.





وتواجد رئيس القلعة البيضاء في مدرجات ملعب الجيش بمدينة السلام، لدعم الفريق الأبيض.





وحرصت الجماهير المتواجدة في استاد السلام على إلقاء التحية على مرتضى منصور، والتقاط الصور التذكارية " سيلفي" معه خلال المباراة.





وتقام الان مباراة الزمالك امام فريق مازيمبي الكونغولي في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



