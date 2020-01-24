شاهد.. جهود الإدارة العامة للمرور بمناسبة عيد الشرطة 68

أنتج قطاع العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية فيديو جديد يوضح دور رجال الإدارة العامة للمرور فى مراقبة الطرق العامة طوال اليوم، وكذلك رصد كل ما يؤثر على الحركة المرورية في الشوارع وكيفية تجنبها.





كما يوضح الفيديو دور الإدارة العامة للمرور فى إغاثة السيارات المعطلة على الطرق الصحراوية والطرق الأخرى، وكذلك إغاثة المواطنين أثناء الحوادث التى تحدث على الطرق.





كما يكشف الفيديو عن الخدمات الإلكترونية التى استحدثتها الإدارة العامة للمرور فى رصد السيارات المسروقة وكذلك تحرير المخالفات الإكترونية وغيرها من الخدمات التي تقدمها.



