AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

شاهد.. جهود الإدارة العامة للمرور بمناسبة عيد الشرطة 68

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:46 م
صدى البلد
Advertisements
محمد صبري - اسلام مقلد
أنتج قطاع العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية فيديو جديد يوضح دور رجال الإدارة العامة للمرور فى مراقبة الطرق العامة طوال اليوم، وكذلك رصد كل ما يؤثر على الحركة المرورية في الشوارع وكيفية تجنبها.

كما يوضح الفيديو دور الإدارة العامة للمرور فى إغاثة السيارات المعطلة على الطرق الصحراوية والطرق الأخرى، وكذلك إغاثة المواطنين أثناء الحوادث التى تحدث على الطرق.

كما يكشف الفيديو عن الخدمات الإلكترونية التى استحدثتها الإدارة العامة للمرور فى رصد السيارات المسروقة وكذلك تحرير المخالفات الإكترونية وغيرها من الخدمات التي تقدمها.

وتحتفل الشرطة المصرية يوم 25 يناير من كل عام بعيدها السنوي والذي يعد ذكرى لملحمة الإسماعيلية الشهيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إنفوجراف .. 20 نصيحة لقيادة آمنة في الشبورة والأمطار

مع تحذيرات الأرصاد.. الداخلية تناشد المواطنين الالتزام بقواعد المرور وتنشر رقم إغاثة الطرق

الشتاء على الطرق الصحراوية.. استعدادات مكثفة في المرور.. إغلاق طرق بسبب الشبورة.. انتشار سيارات الإغاثة والأوناش للتدخل

استنفار وتقنيات مستحدثة.. أمن الجيزة يرفع حالة التأهب في احتفالات رأس السنة

تحذيرات من الطقس السيئ.. استعدادات مكثفة على الطرق الصحراوية.. مصادر: إغلاق فوري في حالة ظهور الشبورة المائية.. وسيارات إنقاذ على كل المحاور

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة اصطدام قطار بشاحنة علقت على القضبان.. ومصير قائدها

نظام قضائي خاص والعقوبة إعدام.. 8 نقاط في تعديل قانون الطفل بالبرلمان

إثيوبيا تعلن موعد ملء سد النهضة

عروس تقع في ورطة قبل حفل زفافها لثقتها بالشخص الخطأ.. تفاصيل

أزمة الجلباب تصل البرلمان.. وسائقو التاكسي يلجأون لحيلة الجلابية في الكلسون بالغردقة

للمرة الأولى في العالم.. ملكة جمال ثنائية الجنس .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود القصير.. نيرمين الفقي تشعل فيسبوك بجمالها

عروس تقع في ورطة قبل حفل زفافها لثقتها بالشخص الخطأ.. تفاصيل

شاهد.. لحظة اصطدام قطار بشاحنة علقت على القضبان.. ومصير قائدها