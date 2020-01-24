إصابات خطيرة لـ 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بدمنهور

أصيب ٥ أشخاص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الدولى الساحلى المتجه إلى منطقة افلاقه، بمركز دمنهور.





وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا، من مركز شرطة دمنهور، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الدولى الساحلى.





وبالانتقال للمعاينة والفحص؛ تبين وقوع الحادث بالقرب من منطقة الباقة بدائرة المركز.





وأسفر الحادث عن إصابة كل من:





1- "محمد يونس حماد 19سنه، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بمختلفه بالجسم.

2- محمد السعيد الصاوى 20 سنه باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح بالوجه.

3- محمد فوزى مدين 18سنه باشتباه ما بعد الارتجاح وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

4- ابراهيم احمد مدين 20 سنه مصابا باشتباه ما بعد الارتجاح وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

5- ابراهيم رافت حماد 18سنه باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق اليمنى.

وتم نقل المصابين للمستشفى التعليمى بدمنهور؛ لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة؛ للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.