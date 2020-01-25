AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حازم إمام : فرجاني ساسي بعيد عن مستواه ولازم "يركن"

السبت 25/يناير/2020 - 04:45 ص
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
علق حازم أمام لاعب نادي الزمالك على تعادل فريقه مع نادي تي بي مازيمبي الكونغولي ، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال حازم إمام في تصريحات تليفزيونية : "نادي مازيمبي مختلف تمامًا عما يبدو عليه على ملعبه ، أعجبني حازم إمام ومصطفى محمد في الشوط الأول وبالأخص مصطفى محمد ، أعتقد أن طريقة نادي الزمالك اليوم في اللعب لم تكن مناسبة لتخطي عقبة مازيمبي، الزمالك هجوميًا يجب أن يكون أشرس ."

وأضاف :" أعتقد أن كارتيرون يجب عليه في بعض الأوقات تغيير خطته ، ويلعب بطريقة 4-1-4-1 ، فرجاني ساسي يحتاج للراحة وهو بعيد كثيرًا عن مستواه في الموسم الماضي."

يذكر أن نادي الزمالك قد تعادل سلبيًا مع نظيره نادي مازيمبي الكونغولي ، في خامس جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا ، ليؤجل حسم تأهله لدور ربع النهائي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد | مران نادي الزمالك في إثيوبيا قبل مواجهة مازيمبي

التشكيل المتوقع للزمالك امام فريق مازيمبي الكونغولي

دوري أبطال إفريقيا..غربان مازيمبى تتقدم على الزمالك بهدف موليكا بعد 60 دقيقة

فرجاني ساسي يدعم ميتشو بعد هزيمة الزمالك أمام مازيمبي

عودة القوة الضاربة .. الزمالك يعلن قائمة مباراة زيسكو الزامبى

بعثة مازيمبي تصل القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك

ترشيحاتنا

بالأسود القصير.. نيرمين الفقي تشعل فيسبوك بجمالها

اخبار الفن .. وفاة الفنانة اعتدال المصري .. وعمرو دياب يفاجئ جمهوره بأغنية جديدة في حفله بـ دبي

بعد أول جلسة محاكمة.. نانسي عجرم تتجاهل الهجوم على زوجها فادي الهاشم

الأهلي يودع كبير مشجعيه في الإمارات بكلمات مؤثرة.. صور

شاهد.. لحظة إصابة بن شرقي قبل مباراة الزمالك ومازيمبي

نادي الميريا الإسباني وتركي ال شيخ في مركز شباب العزيزية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هربًا من البرودة الشديدة.. شاهد حمامة تحتمي بالنيران المشتعلة في السعودية

بشعر أشقر.. شاهد| زوجة محمد رمضان تبهر جمهوره

صورة تفضح أمير قطر السابق.. شاهد ظهور زجاجة ويسكي إلى جانبه