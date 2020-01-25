حازم إمام : فرجاني ساسي بعيد عن مستواه ولازم "يركن"

علق حازم أمام لاعب نادي الزمالك على تعادل فريقه مع نادي تي بي مازيمبي الكونغولي ، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.









وأضاف :" أعتقد أن كارتيرون يجب عليه في بعض الأوقات تغيير خطته ، ويلعب بطريقة 4-1-4-1 ، فرجاني ساسي يحتاج للراحة وهو بعيد كثيرًا عن مستواه في الموسم الماضي."





يذكر أن نادي الزمالك قد تعادل سلبيًا مع نظيره نادي مازيمبي الكونغولي ، في خامس جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا ، ليؤجل حسم تأهله لدور ربع النهائي.

وقال حازم إمام في تصريحات تليفزيونية : "نادي مازيمبي مختلف تمامًا عما يبدو عليه على ملعبه ، أعجبني حازم إمام ومصطفى محمد في الشوط الأول وبالأخص مصطفى محمد ، أعتقد أن طريقة نادي الزمالك اليوم في اللعب لم تكن مناسبة لتخطي عقبة مازيمبي، الزمالك هجوميًا يجب أن يكون أشرس ."