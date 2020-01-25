مهنئًا بقناة الزمالك الجديدة.. مرتضى منصور: كنا في شقة مفروشة.. فيديو

داعب مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، نجوم الزمالك المتواجدين بقناة الزمالك.





ودخل مرتضى منصور في مداخلة هاتفية عقب مواجهة الزمالك ومازيمبي في برنامج خالد الغندور، مهنئا نجوم الزمالك على القناة الجديدة.





وقال مرتضى منصور لنجوم الزمالك:" انتوا الان في بيتكم، في الاول كنتوا في شقة مفروشة".





وتابع:" مبروك لجميع جماهير الزمالك واشكر شركة إعلام المصريين شريك الزمالك في تلك القناة".





ويجدر الإشارة إلى أن الزمالك قام بافتتاح قناته الخاصة يوم الأربعاء الماضي.





وتعادل الزمالك مع منافسه فريق مازيمبي سلبيا بدون اهداف بالمباراة التي جمعتهم باستاد السلام في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري ابطال افريقيا.