مشروع إنتاج الألواح الشمسية والتعليم تنفي تطبيق النظام التراكمي للثانوية العامة.. أبرز اهتمامات الصحف

أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم السبت عددا من قضايا الشأن المحلي والدولي .



الأهــــــــــــــــرام:

وذكرت صحيفة (الأهرام) أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحث مع الدكتور محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي اجراءات تنفيذ مشروع إنتاج الألواح الشمسية من الكوارتز المقرر إقامته خلال الفترة المقبلة.

وأشار العصار إلى أن المشروع يهدف إلى تغطية احتياجات الدولة من الألواح الشمسية، وذلك بزيادة القيمة المضافة من خلال استخدام الإمكانات المحلية والخامات المتاحة ومنها خام الكوارتز.

وقال إنه تم ترشيح شركات عالمية لتنفيذ المشروعات وإعداد دراسته التي أكدت أنه ذو جدوى كبيرة، موضحا أن المشروع سيوفر نحو 3000 فرصة عمل في أثناء إنشاء نحو 2000 فرصة خلال تشغيله، مشيرا إلى أن المشروع يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطة وزارة الكهرباء لتكون نسبة مشاركة الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النظيفة من إجمالي إنتاج مصر من الكهرباء 42% بحلول 2035.

وذكرت (الأهرام) أن ريتشارد مونتجومري المتحدث الرسمي باسم وفد البنك الدولي أكد، خلال زيارته الأخيرة لمصر، أن توفير المزيد من الوظائف له الأولوية بالمرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي في مصر.وقال، إن فريق البنك الدولي بالقاهرة بدأ الإعداد لإطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع مصر للسنوات الخمس المقبلة وسيركز على أولويات الحكومة لايجاد مزيد من فرص العمل وتحفيز القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الاقتصاد والعمل على تحقيق النمو الشامل والمستدام.

وأضاف مونتجومري أن من أهم الإصلاحات التي قامت بها مصر الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة وتحويله للانفاق الاجتماعي والمستحقين، موضحا أن الطبقة الوسطى في مصر ستبدأ في استعادة قوتها مع زيادة قدرة الاقتصاد على ايجاد فرص عمل أفضل وتحقيق دخل أعلى للمواطنين وتنعكس على تحسين مستوى معيشتهم وزيادة قدرتهم الشرائية.

وفي موضوع آخر، أشارت (الأهرام) إلى أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفي ما أثير بشان استيراد مصر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي وتحولها لمستورد للغاز لسد العجز من الاستهلاك المحلي، حيث أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه لا صحة لذلك، وأن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي منذ أول أكتوبر 2018 بل تحولت إلى مصدر له خلال الربع الأخير من نفس العام.

وفي الشأن الدولي، ذكرت (الأهرام) أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعاد إلى الواجهة مجددا خطته للسلام في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن" حيث أعلن أن واشنطن ستعلن الخطة المقترحة يوم الثلاثاء قبل اجتماعه مع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ومنافسة بيني جانتس زعيم حزب "أزرق- أبيض" في البيت الأبيض.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب وصف خطته للسلام بالشرق الأوسط بأنها رائعة وستنجح، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: ينبغي ألا نفوت هذه الفرصة التاريخية مع هذا الدعم الأمريكي، وفي المقابل سارعت السلطة الفلسطينية إلى تجديد رفضها للخطة الأمريكية.



أخـــبار اليوم:

من جانبها، قالت صحيفة (أخبار اليوم) أن الأزهر الشريف ينظم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضوره مؤتمرا عالميا يوم الثلاثاء المقبل، تشارك فيه نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة على مستوى العالم.

وأضافت الصحيفة أن المؤتمر يبحث على مدى يومين تجديد الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى البعض إلى جانب قضايا المواطنة والأحوال الشخصية والمعاملات المصرفية.

وأشارت إلى أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر عبر عن شكره للرئيس على استجابته الكريمة ودعمه للمؤتمر من أجل تحقيق رسالته في بيان سماحة الإسلام ونبذ الفكر المتطرف.

وأكدت أن المؤتمر يهدف إلى تحصين الشباب ضد أفكار التنظيمات المتطرفة ومقاومة تيارات الغلو والإرهاب وتصحيح مفاهيم إلتبست بأذهان كثيرين وذلك لمواجهة التحديات التي تواجه العالم العربي في المرحلة الراهنة.

وفي شأن آخر، ذكرت (أخبار اليوم) أن عشرات الآلاف من المواطنين توافدوا من مختلف المحافظات على استاد القاهرة الدولي أمس لحضور احتفالية مصر التي تنظمها القبائل العربية تحت شعار "عائلة واحدة.. وطن واحد" بهدف الاحتفال بالإنجازات التي حققتها مصر على جميع المستويات والتأكيد على دعم الرئيس السيسي والدولة المصرية في ظل التحديات الإقليمية التي تواجه المنطقة.

وحول سد النهضة، ذكرت (أخبار اليوم) أنه سيعقد يوم الثلاثاء المقبل في واشنطن اجتماع بين مصر وإثيوبيا والسودان لاستكمال مفاوضات سد النهضة في جولتها الأخيرة، ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع مسودة الاتفاق النهائي حول قواعد ملء الخزان وتشغيل السد التي ناقشتها اللجان الفنية والقانونية في الاجتماع الأخير بالخرطوم أول أمس ومن المقرر مناقشتها.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يحسم اجتماع واشنطن عدة نقاط خلافية أهمها التعاون في قواعد الملء والتشغيل بين الدول الثلاث والاتفاق على آلية لفض المنازعات لضبط سياسة التشغيل على حسب التغيرات في كمية الفيضان كل عام.

وفي الشأن الدولي، ذكرت (أخبار اليوم) أن وزارة الخارجية الكويتية، استدعت أمس السفير الإيراني محمد إيرانى على خلفية تكرار تصريح أمير علي حاجي زاده قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الذي ذكر فيه أن قاعدة علي السالم في الكويت شاركت في استهداف قاسم سليماني.

وأعرب نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله عن استيائه واستغراب الكويت لتكرار مثل هذه التصريحات، مشيرا إلى ما سبق وأن نفته رئاسة الأركان العامة للجيش في بيانها عن مشاركة أي من القواعد الكويتية في هذه العملية.





الجمهورية :

ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نفت صحة ما تردد على بعض المواقع بشأن تطبيق النظام التراكمي للثانوية العامة علي الصفين الأول والثانى الثانوى العام الدراسي الجاري... وأكدت أن هذين الصفين سنوات نقل عادية لا تراكمية، وقالت الوزارة إنه لا تعديل في أسلوب امتحانات الصف الثالث الثانوي في شهر يونيو المقبل وسيتم اجراء الامتحان بنظام البوكليت.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أدي صلاة الجمعة أمس بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وعدد من قادة الشرطة والقوات المسلحة في إطار الاحتفال بعيد الشرطة.

وأشارت إلى وزير الأوقاف ألقى خطبة الجمعة تناول خلالها منزلة وفضل الشهادة في سبيل الوطن والتضحيات والجهود التي يقوم بها رجال الشرطة والقوات المسلحة تحقيقا لاستقرار البلاد، مشيرا إلى أهمية تخليد ذكرى شهدائنا الأبطال حتى يكونوا نبراسا تهتدي به الأجيال القادمة من أبناء الوطن، كما تناول أهمية الاهتمام بأسر الشهداء ورعايتهم وقضاء حوائجهم تقديرا لما قدمه ذووهم من تضحيات في سبيل أمن المجتمع وكذا توضيح أهمية رسالة الدفاع عن الوطن.

وفي الشأن المحلي أيضا، ذكرت (الجمهورية) أن وزارة الإسكان بدأت سحب الشريحة الأولى من قرض تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة التي يتكلف 3 مليارات دولار وتبلغ الشريحة الأولي 834 مليون دولار وسبق للوزارة التوقيع على عقد التمويل لتنفيذ المشروع على 3 شرائح وتضم المنطقة 20 برجا باستخدامات متنوعة منها البرج الأيقوني الأعلى في أفريقيا 385 مترا.

وأشارت إلى أن الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع أكد على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين تكنولوجيا قطارات السكك الحديد من خلال تطوير وتحديث القدرات التصنيعية والانتاجية وتأهيل الكوادر بمصنع "سيماف" التابع للهيئة وفقا لمعايير الجودة العالمية.