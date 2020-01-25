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منوعات

قبل الفرح بـ 5 دقائق.. عروس تقع في موقف محرج

السبت 25/يناير/2020 - 10:08 ص
صدى البلد
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مريم صليب
يوم الزفاف بالنسبة لأي عروس هو من الأيام المهمة لأي فتاة ، تحرص كل أنثى أن تكون متألقة في ذلك اليوم بأكثر إطلالة مميزة لها ، فتختار الفستان بعناية و كل تفصيلة صغيرة هي مهمة جدا في ذلك اليوم بالنسبة لها. 

وقعت "صوفيا" في موقف محرج جدا في يوم الزفاف ، حيث تمزق فستان الزفاف أثناء ارتدائها له و دخلت في نوبة بكاء شديدة وأفسدت ما قامت به من مكياج ، وفقا لما ورد في صحيفة ميرور البريطانية. 

اختارت العروس تفصيلة فستان رأت أنه مناسب لها و لشكل تفاصيل جسمها ، و لكن لم تقوم بتجربته ، فقد اعجبها شكله من بعيد و قررت أنه فستان زفافها ، إلا أنها صدمت أنه ضيق جدا يوم الزفاف ، فانقطع فورا بعد إرتدائها له 

بكت العروس و أفسدت كل التحضيرات التي قامت بها ، فقد أفسدت دموعها المكياج الذي قامت به ، و اضطرت لتأخير الزفاف ساعة عن موعده للبحث عن فستان بديل.
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