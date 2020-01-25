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منوعات

النصب فن.. فتاة تخدع حبيبها وتتركه في ورطة كبيرة «صور»

السبت 25/يناير/2020 - 10:23 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
الخداع والكذب بين المحبين من أكثر الأشياء المرفوضة على الإطلاق، وقد يقودان الطرف المخدوع إلى الهاوية، هذا بالضبط ما حدث مع "براد كونجرتون" الذي دخل في دائرة من الخداع والنصب على يد خطيبته.

خدعت شابة خطيبه "براد" بأنها مريضة بسرطان المبيض وفي مراحله الأخيرة وأنها تحتاج إلى العلاج والبقاء في المستشفى، لم يتحمل "براد" أن تشعر حبيبته بالألم فكرس وقته ومجهوده وماله لها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 

فاتخذ من المستشفى حيث تبقى خطيبته للعلاج منزلًا، وقبع على خدمتها من أكل وشراب ومساعدتها في الحركة وغيرها، وإنشاء صفحة على "الفيسبوك" للتبرع لخطيبته لحاجتها  بإجراء عملية كبرى.

واقتراض الأموال من زملائه في العمل و البنك، ليصبح مدانا في كل هذه الأموال، ولكن ها هي المفاجأة اختفت خطيبتها  بعد أن حصلت على كل هذه الأموال، ولم يتوصل إليها مرة أخرى. 

لتكن المفاجأة الكبرى أنها  لم تكن مريضة إطلاقًا وأنها  تتمتع بصحة جيدة، وكان "براد" هو جزء من خطتها  للاستيلاء على الأموال، ويقول  براد عن آخر  مرة التقى بها، "كانت المرة الأخيرة التي أراها فيها اعتنيت بها كثيرًا وقبلتها وتركتها لأذهب إلى العمل  لأعود ولن أجدها".

ليعيش "براد" حاليًا في مأزق حيث ألقت الشرطة باللوم عليه "اعترف بأنني مخطئ فلم أتحرَ الدقة عن وضعها  الصحي"، وتبدأ الشرطة في البحث عن الحبيبة الهاربة، والتي هربت بـ 72.000 دولار أمريكي.

النصب فن.. فتاة تخدع حبيبها وتتركه في ورطة كبيرة «صور»
النصب فن.. فتاة تخدع حبيبها وتتركه في ورطة كبيرة «صور»
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