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ديني

إقبال من زوار جناح الأزهر على كتاب الكفاية في الهداية

السبت 25/يناير/2020 - 10:56 ص
إقبال من زوار جناح
إقبال من زوار جناح الأزهر على "الكفاية في الهداية" الذي يعرض
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القسم الديني
شهد كتاب "الكفاية في الهداية" للإمام نور الدين الصابوني، الذي يقدمه مجمع البحوث الإسلامية بجناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الواحدة والخمسين، إقبالا وحرصا على اقتنائه من جانب الزوار.

ويتميز الكتاب بأن الإمام الصابوني يعالج فيه مسائل في العقيدة الإسلامية على منهج أهل السنة والجماعة، بأسلوب ومنهج علمي رصين، وهو ما يمثل أهمية في هذا التوقيت المليئ بالمفاهيم العقدية المغلوطة، كما جاء الكتاب أيضا بلغة سهلة وواضحة في تناول تلك المسائل وعرضها بما يناسب فئات متنوعة من القراء.

كما يعد الكتاب أحد أهم مصادر الفكر الماتريدي، ومن أبرز تراثه، حيث يسهم في حل بعض المسائل الواردة في كتب المذهب الماتريدي، كما يكشف عن كثير من الآراء والأقوال للفرق التي عاصرها المؤلف، حيث يعتبر الإمام الصابوني أحد أعلام المدرسة الماتريدية. 

ويأتي إصدار هذا الكتاب ضمن جهود مجمع البحوث الإسلامية والأزهر الشريف في العناية بتراث الأمة في جميع جوانب المعرفة، وخاصة فيما يتعلق بعلم الكلام.

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