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الذكاء الاصطناعي..الشهاوي: الداخلية قامت بتطوير قطاعاتها خلال الفترة الماضية..فيديو

السبت 25/يناير/2020 - 06:36 م
اللواء محمد الشهاوي،
اللواء محمد الشهاوي، المستشار بكلية القادة والأركان
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قسم التوك شو
أفاد اللواء محمد الشهاوي، المستشار بكلية القادة والأركان، إن مستقبل الوطن صنع بدماء الشهداء وتضحياتهم، مشيرا إلى أن الشرطة والقوات المسلحة مازالت تقدم وتضحي بنفسها من أجل استقرار الوطن، موضحا أن الدولة تبعث رسائل تحذير للخارج أنها صامدة ضد أى تعدى على أرضها أفرادها.

وأكد الشهاوى، أثناء حواره على قناة ام بي سي مصر، أن الشرطة قامت بتطوير قطاعها من خلال التطور في إطار الذكاء الاصطناعي والثورة الاصطناعية، بالإضافة إلى تواجد ثقة وتلاحم ما بين الشعب والشرطة.

وأشار المستشار بكلية القادة والأركان، إلى أن القوات المسلحة هى الدرع الأول الحامي للدولة، تليها قوات الشرطة التى تعد الدرع الثانى، بالاضافة الى المرأة والتى تعد الدرع الثالث فى المجتمع فهي الأم والزوجة للشهداء، هي من تستطيع خلق جيل جديد واعي لكل ما يدور حوله، يدرك اهميه الثقه فى الجيش والشرطة ومدى تضامنا معهم .

وأوضح أن جماعة الإخوان أثناء حكمهم للبلاد كانت لديها فكر متعصب، مشيرا إلى ان الجماعة حاولت أخونة مفاصل الدولة ولكن لم تستطيع، بالإضافة إلى تراجع معدل السياحة وارتفاع  نسبة الفوضى فى البلاد وقتها.
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