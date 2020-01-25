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محافظات

محافظ قنا يتفقد سير العمل في مركز الأزمات بالديوان العام

السبت 25/يناير/2020 - 02:49 م
صدى البلد
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يوسف رجب

تفقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، مركز الأزمات بالديوان العام، لمتابعة سير العمل لضمان التفاعل السريع مع البلاغات والشكاوى الجماهيرية من المواطنين على مدار الـ24 ساعة.

رافق المحافظ خلال الزيارة الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، وكمال شلبي سكرتير عام المحافظة والعميد وليد البيلى السكرتير المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

أوضح محافظ قنا، أنه تم تطوير مركز الأزمات بالمحافظة وتجهيزه بأحدث الأجهزة و وسائل الاتصال بهدف القيام بالمهام المنوطة به بأفضل صورة ، مؤكدًا على أهمية سرعة الإبلاغ عن أي حوادث طارئة والتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة للتعامل مع بلاغات المواطنين بأسلوب راقى وبواسطة أكثر من خط ساخن.

وأكد المحافظ حرص المحافظة على  تدريب الكوادر البشرية على كيفية مواجهة الأزمة من خلال سيناريوهات للمواقف المحتملة التي يتم التعامل معها تماشيا مع سياسة الدولة للارتقاء بالمنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر والاستعداد المسبق لمواجهتها.

محافظ قنا يتفقد سير العمل في مركز الأزمات بالديوان العام
محافظ قنا يتفقد سير العمل في مركز الأزمات بالديوان العام
محافظ قنا يتفقد سير العمل في مركز الأزمات بالديوان العام
محافظ قنا يتفقد سير العمل في مركز الأزمات بالديوان العام
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