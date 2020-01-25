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فن

شاهد.. أحدث ظهور لتامر حسني وزوجته برفقة المنتج وليد منصور وعائلته

السبت 25/يناير/2020 - 02:51 م
تامر حسني
تامر حسني
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قسم الفن
نشرت بسمة بوسيل، صورة برفقة زوجها الفنان تامر حسني، برفقة المنتج وليد منصور وعائلته على حسابها الشخصي عبر موقع "إنستجرام" من خلال خاصية "story".

وظهر تامر حسني في الصورة وهو يلتقط صورا برفقة زوجته ووليد منصور وعائلته بطريقة "السيلفي".

ومن ناحية حققت أغنية "حلو المكان" لـ تامر حسني نجاحا كبيرا جدًا، حيث تخطت حاجز الـ 45 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به على "يوتيوب" في 20 ديسمبر الماضي. 

أغنية "حلو المكان" لـ تامر حسني، من فيلمه الجديد "الفلوس"، الذي تم عرضه بالسينما، 25 من ديسمبر، ضمن موسم رأس السنة. 

وتقول كلمات الأغنية: "حلو المكان .. يا صحاب زمان .. جينا الليلادي هنسهر فيه ونغني كمان .. متجمعين ومنورين .. وحشاني فعلًا قعدتنا ولمة زمان .. هنقضي يوم .. ضحك وهزار ..ودماغنا رايقة ولسة شباب محناش كبار.. ومتدفعوش .. عندي الحساب .. وهنمشي اول ما يقولوا طلع النهار عايزين نولع الدنيا .. والليلة نفرح كلنا .. مش طالبة حزن ولا ثانية .. ولا هم يدخل وسطنا".

شاهد.. أحدث ظهور لتامر حسني وزوجته برفقة المنتج وليد منصور وعائلته
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