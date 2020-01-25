بهاء عبد المجيد يوقع روايته القطيفة الحمراء بـ معرض الكتاب

يوقع الكاتب بهاء عبدالمجيد، روايته «القطيفة الحمراء»، في معرض القاهرة الدولي للكتاب بجناح دار نشر "إبييدي"، بمبنى بلازا 1 بأرض المعارض.





«القطيفة الحمراء» رواية جديدة للمبدع بهاء عبد المجيد صدرت عن دار نشر «إبييدي»، «القطيفة الحمراء» هي رواية أجيال فهى رحلة تتبع لحياة شخصية «حسام» من ستينات القرن الماضي وحتى قيام ثورة 2011 بمصر، الزمن هنا نسبى فحسام يتأرجح من الطفولة للبلوغ للشباب للنضج ولكن هناك حيوات متقاطعة مع حياته، مثل سيرة الأب والأم والأخوات والجيران.









«حسام» يحاول أن يمسك الحكاية قبل أن تتسرب منه في عالم النسيان، الذي كاد أن ينتهى به مصيره لولا قيام الثورة.





وهى رحلة بحث «حسام» عن هويته وعالمه وتعاطفه مع المرأة ومحاولة التفاعل معها. وهي أيضًا رواية عن التاريخ المصرى الاجتماعى والسياسي والنفسي من خلال عين «حسام» وما يحكيه عن كيدة جارته والأخريات.