جامعة الطفل بسوهاج تستأنف أنشطتها العلمية

استأنفت اليوم جامعة الطفل بسوهاج انشطتها العلمية للعام الدراسي ٢٠٢٠م، بعد توقفها خلال امتحانات منتصف العام، وذلك بتنفيذ محاضرات عن الحاسب الالي "ICT” لطلاب المرحلتين الرابعة والخامسة.





وقال الدكتور احمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج ان جامعة الطفل استقبلت هذا العام ١٠٠ طالب تتراوح اعمارهم من ٩ الي ١٠ اعوام





وأشار إلي أن الطلاب يدرسون علي مدار العام مجموعة من المحاضرات العلمية المختلفة في رحاب الجامعة إلي جانب مجموعة من الانشطة الرياضية والثقافية والفنية.



