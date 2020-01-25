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تعليم

جامعة الطفل بسوهاج تستأنف أنشطتها العلمية

السبت 25/يناير/2020 - 04:29 م
صدى البلد
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قســم التعليــم
استأنفت اليوم جامعة الطفل بسوهاج انشطتها العلمية للعام الدراسي ٢٠٢٠م، بعد توقفها خلال امتحانات منتصف العام، وذلك بتنفيذ محاضرات عن الحاسب الالي "ICT” لطلاب المرحلتين الرابعة والخامسة.

وقال الدكتور احمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج ان جامعة الطفل استقبلت هذا العام ١٠٠ طالب تتراوح اعمارهم من ٩ الي ١٠ اعوام

وأشار إلي أن الطلاب يدرسون علي مدار العام مجموعة من المحاضرات العلمية المختلفة في رحاب الجامعة إلي جانب مجموعة من الانشطة الرياضية والثقافية والفنية.

وقال الدكتور محمد حشمت منسق جامعة الطفل انه تم تدريب الطلاب خلال المحاضرات علي كيفية انشاء مواقع شخصية علي شبكة الإنترنت، بجانب مجموعة من البرامج الاخري، حيث حاضر بها عماد عبداللاه المعيد بكلية الحاسبات والمعلومات، وذلك بمعامل الحاسب الالي بمقر كلية العلوم بالحرم الجامعي.
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