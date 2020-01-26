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محافظات

في أحضان الطبيعة .. أماكن ساحرة لقضاء إجازة نصف العام بـ جنوب سيناء

الأحد 26/يناير/2020 - 05:01 ص
جنوب سيناء
جنوب سيناء
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ايمن محمد
تعتبر جنوب سيناء افضل المنتجعات السياحية، لأنها تتميز بطقس دافئ في فصل الشتاء ولذلك يفضلها المصريون عن اماكن أخرى، وخاصة إن  كثيرا من الأماكن بها تمتاز بالطقس المشمس مثل شرم الشيخ و نويبع  وطابا ودهب .

وإذا كنت تريد أن تعيش طقسا أوروبيا فعليك بالسفر لسانت كاترين برغم أنها إحدى مدن جنوب سيناء ولكن تختلف عن باقي المدن بالطقس البارد وسقوط الثلوج.

يقول محمد فتيح  من شباب سانت كاترين إن الإقامة بسانت كاترين ليست باهظة مثل المنتجعات الكبري فيمكن الإقامة في مخيمات بدوية  رخيصة  والاستمتاع  بصعود الجبال وحياة البادية، مضيفا: "كل ما عليك ان تتوجه لمحطة اتوبيس شرق الدلتا بالترجمان او الماظة  وتحجز تذكرة الذهاب، والعودة على نفس الاتوبيس بعد قضاء الإجازة".

وأضاف أحمد الغباشي رئيس ائتلاف دعم السياحة  بشرم الشيخ أنه يمكن قضاء إجازة نصف العام بشرم الشيخ، حيث الشمس المشرقة والطقس الدافئ على مدار اليوم  والاسعار تناسب الجميع  وكذلك الشباب الذين يناسبهم بيوت الشباب باسعار منخفضة. 

واشار محسن جعفر من المهتمين بالسياحة في دهب إلى أن مدينة دهب ذات الطقس الرائع  يمكن المصريين قضاء إجازة نصف عام جميلة  في الفنادق او المخيمات  ذات  الأسعار المنخفضة ويمكن  لهم  القيام برحلات لمنطقة البلوهول وابو جالوم والغطس والقيام برحلة سفاري  في وادي جني.

كما تعتبر نويبع وطابا من أفضل الأماكن لقضاء إجازة نصف العام  ويمكن الإقامة في مخيمات راس الشيطان وبساطة وقرية بساطة  وزيارة جزيرة فرعون  وقلعة صلاح  الدين.
في أحضان الطبيعة .. أماكن ساحرة لقضاء إجازة نصف العام بـ جنوب سيناء
في أحضان الطبيعة .. أماكن ساحرة لقضاء إجازة نصف العام بـ جنوب سيناء
في أحضان الطبيعة .. أماكن ساحرة لقضاء إجازة نصف العام بـ جنوب سيناء
في أحضان الطبيعة .. أماكن ساحرة لقضاء إجازة نصف العام بـ جنوب سيناء
في أحضان الطبيعة .. أماكن ساحرة لقضاء إجازة نصف العام بـ جنوب سيناء
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