AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شاهد .. ماذا قال أردوغان خلال جنازة أم وطفلها توفيا في الزلزال المدمر

السبت 25/يناير/2020 - 06:24 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألغى خططه في إسطنبول يوم السبت وذهب إلى ايلازيج، لتفقد جهود الإنقاذ، وحضر جنازة امرأة وابنها قتلا في الزلزال الذي وصفه بأنه "اختبار" لتركيا.


وقال أردوغان خلال تشييعه لجنازة أحد الضحايا " نحن نبذل قصارى جهدنا كدولة وأمة، وسنواصل القيام بذلك.


وأضاف ستستمر جهودنا في جميع مواقع الإنقاذ، موضحًا أن مطور منازل الدولة سيحرص على عدم ترك أي شخص "جائعًا أو في العراء".


وضرب زلزال بلغت قوته 6.8 درجة مقاطعة ايلازيج وهي منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة في شرق تركيا يوم الجمعة. كان مركز الزلزال ، الذي وقع في الساعة 1755 بتوقيت جرينتش ، حوالي 340 ميلًا إلى الشرق من العاصمة أنقرة. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد| زلزال قوي يضرب ألبانيا يسفر عن 3 قتلى ومئات المصابين والمفقودين

دمر الكثير من المباني.. شاهد لحظة وقوع زلزال ألبانيا المدمر

زلزال قوي يضرب تشيلي

زلزال قوي يضرب روسيا.. وطوارئ بالمناطق المتضررة

شاهد .. حجم الدمار فى المدن التركية بعد الزلزال المرعب

ترشيحاتنا

ببوت فضي وفستان قصير.. ساندي بإطلالة جريئة

3 أزمات تضرب النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا

شاهد | صورة المقاول "محمد علي" على حمار في قنا

انخفاض أسعار دفسك dfsk الصينية 23 ألف جنيه.. صور

بعد فوز الهلال .. ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا .. وسيناريو الصعود الصعب

شاهد كيف أثر الطقس في السعودية على الإبل.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيات تعلن خفض أسعار ابيزا بقيمة 10 آلاف جنيه.. صور

إزاي تلبسي كده في الجو ده.. سلمى أبو ضيف بالشورت في عز الشتا.. شاهد

ببوت فضي وفستان قصير.. ساندي بإطلالة جريئة