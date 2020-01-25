شاهد .. ماذا قال أردوغان خلال جنازة أم وطفلها توفيا في الزلزال المدمر

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألغى خططه في إسطنبول يوم السبت وذهب إلى ايلازيج، لتفقد جهود الإنقاذ، وحضر جنازة امرأة وابنها قتلا في الزلزال الذي وصفه بأنه "اختبار" لتركيا.

وقال أردوغان خلال تشييعه لجنازة أحد الضحايا " نحن نبذل قصارى جهدنا كدولة وأمة، وسنواصل القيام بذلك.





وأضاف ستستمر جهودنا في جميع مواقع الإنقاذ، موضحًا أن مطور منازل الدولة سيحرص على عدم ترك أي شخص "جائعًا أو في العراء".

وضرب زلزال بلغت قوته 6.8 درجة مقاطعة ايلازيج وهي منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة في شرق تركيا يوم الجمعة. كان مركز الزلزال ، الذي وقع في الساعة 1755 بتوقيت جرينتش ، حوالي 340 ميلًا إلى الشرق من العاصمة أنقرة.