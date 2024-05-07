عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المتحف القومي للحضارة المصرية يحتفل بعيد شم النسيم

المتحف القومي للحضارة
المتحف القومي للحضارة المصرية

نظم القسم التعليمي بالمتحف القومي للحضارة المصري، في إطار الاحتفال بعيد شم النسيم، عدداً من الفعاليات والورش الثقافية والتعليمية للأطفال والكبار، ضمن برنامج " الشيف المصري الصغير"، أحد برامج الموسم الثاني لفعاليات مبادرة "طبلية مصر"، التي أطلقها المتحف القومي للحضارة المصري لتوثيق التراث الغذائى المصرى والترويج لأهم المأكولات الشعبية المصرية.

يهدف البرنامج إلى توعية جمهور الشعب المصري بجميع فئاته العمرية وربطهم بالمناسبات والأعياد الاجتماعية، وتنمية مواهبهم الفنية، وتعريف النشئ الصغير بالأكلات المصرية والتراث المصري.

وأوضح الدكتور ميسرة عبدالله، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للشئون الأثرية أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية المتحف لتنظيم العديد من البرامج التوعوية والمبادرات المجتمعية التي تلعب دوراً هاماً  في تعميق روح الولاء  والانتماء، والشعور بالهوية الثقافية، والتعريف بالحضارة المصرية العريقة، وتفعيلا لدورها في حماية الموروث الثقافي والحضاري  لمصر.

من جانبها قالت عزة رزق مسئولة التربية المتحفية والقسم التعليمي، ان فعاليات الورشه تضمنت شرح مجموعة من الروايات، والحكايات، والأكلات والأطعمة التقليدية المتوارثة من المصريين القدماء عبر مختلف العصور، والمرتبطة بشم النسيم، منها الأسماك المملحة، والفسيخ والملانة والحمص والبصل الأخضر والخص والبيض الملون.

كما تم اصطحاب الأطفال في جولة إرشادية داخل المتحف للتعرف على تاريخ الأكلات المصرية من خلال فاترينة الخبز والزراعة، ومظاهر وأسباب الاحتفال بأعياد شم النسيم، حيث يعد أحد الأعياد المصرية القديمة الذي كان يحتفل به إعلان بانتهاء موسم الزراعة وبداية موسم الحصاد مع مطلع الصيف.

يذكر أن مبادرة “طبلية مصر”، تهدف إلى حماية التراث الشعبي من المأكولات وإحياء الموروثات من الأطعمة الشعبية، كأحد أنواع التراث غير المادي لحمايته من الاندثار، وذلك من خلال تنظيم عدد من المحاضرات والفعاليات وورش العمل عن أهم  الأكلات الشعبية التراثية المصرية
 

1000465619
1000465619
1000465622
1000465622
المتحف القومي للحضارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعشق أحمد العوضي.. ياسمين عبد العزيز تدخل نوبة بكاء مع إسعاد يونس

في أول جلسات محاكمة المتهم.. أهالي الطفلة السودانية: حق جانيت لازم يرجع

مكاسب أسعار الذهب ترتفع 1% بسبب ضعف الدولار وآمال خفض أسعار الفائدة

لجنة الحكام تتجه لمعاقبة الحكم محمود البنا بسبب لقاء الزمالك وسموحة

84 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024

تريند جامعة المنصورة| حقيقة فيديو رقص الطالبات الذي انتشر على مواقع التواصل.. تفاصيل

نصيحة ذهبية من ميدو إلى إياد العسقلاني

رايح يعتزل.. ماذا قال نجوم الكرة عن أداء عبدالله السعيد مع الزمالك؟

ترشيحاتنا

الخارجية الصينية لإسرائيل : أوقفي هجوم رفح

أسعار ميتسوبيشي ميراج 2024 بالسوق المصري

بشرى سارة للمقبلين على الزواج.. اعرف أسعار الذهب بعد الانخفاض الجديد

دبلوماسي أوروبي: سيُقـ.تل المزيد من المدنيين في هجوم رفح مهما قالت إسرائيل

اليوم.. تنصيب بوتين رئيساً لروسيا للمرة الخامسة

ميدو: الزمالك لم يوافق على ضم معلول


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمراض الأظافر.. أشهر عدوى بكتيرية تصيبها وأسبابها

84 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024

ما هو النهم بمضغ مكعبات الثلج .. وإزاي تسيطر عليه؟

أحدثت إزعاجًا للآخرين بالضحك.. تعرف على أفضل طريقة للاعتذار

فيديو

زلزال قوي.. العالم الهولندي يحذر مجددا من هزة أرضية ويكشف عن موعدها

أحدثهم محمد عبده.. نجوم أصيبوا بسرطان البروستاتا وتعافوا منه

اشتغلت بائعة في العتبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل عن حياتها لأول مرة

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فلسطيني"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ