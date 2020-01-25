سيد حزين: مؤتمر القبائل العربية رسالة طمأنة للشعب المصري والوطن العربي.. فيديو

قال الدكتور سيد حزين استاذ القانون وأحد مؤسسي ائتلاف القبائل العربية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعاد هيبة كبير العائلة للدولة المصرية، لافتا إلى أن ذلك ظهر أيضا خلال تواجد الرئيس بمؤتمر برلين حول ليبيا الأخير، والذي ظهر فيه بصفته كبيرا للعائلة العربية والأفريقية.





وأضاف " حزين" خلال لقائه ببرنامج " 60 دقيقة لايف" الذي تقدمه الإعلامية ماجدة بدوي عبر فضائية " الحدث اليوم"، اليوم السبت، إن الهدف من تنظيم احتفالية دعم القبائل المصرية، للدولة والشرطة المصرية تحت شعار " مصرنا"، إرسال رسالة طمأنينة للشعب المصري والوطن العربي، وخاصة في ظل الظروف المحيطة بالمنطقة العربية، مشيرا إلى أن احتفالية امس كانت بداية تأسيس المجلس القوم للقبائل والعائلات المصرية.









وتابع أن مصر بكل قبائلها وعاداتها وتقاليدها متماسكة ومتلاحمة، ودائما وأبدا تعطي استشعار الأمن للوطن العربي، لأنها صمام الأمان للوطن العربي.









وأشار إلى إنه كان هناك تعمد على تنظيم احتفالية القبال والعائلات المصرية، في عيد الشرطة ، بهدف إرسال رسالة للعالم كله أن الجيش والشرطة والشعب المصري متلاحم، تحت شعار "كلنا واحد"، لافتا إلى أن اجتماع القبائل والعائلات المصرية في تنظيم الاحتفالية، حتى يكون الـ 100 مليون مصري تحت مظلة " كلنا واحد"، وأعطى انطباعا لوجود كبير لكل عائلة له كلمته.





ووجه حزين التحية والتقدير لرجال الشرطة البواسل بمناسبة عيدهم الـ 68، والذين ساهموا في أن تكون مصر بلد الأمن والأمان .