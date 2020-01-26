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اقتصاد

المركزي: تحسن الشيكات مستحقة الدفع على البنوك لـ10.6 مليار جنيه في أكتوبر

الأحد 26/يناير/2020 - 08:02 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي

تحسنت مستويات الشيكات مستحقة الدفع ضمن خصوم البنوك مسجلة 10.61 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 12.104 مليار جنيه في سبتمبر السابق له بتحسن قدره 1.5 مليار جنيه،ومقارنة بـ 11.25 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2019 بفرق640 مليون جنيه.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن إجمالي السندات والقروض طويلة الأجل ضمن خصوم البنوكك سجلت 1601.9 مليار جنيه مقابل 159.5 مليار جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 162.524 مليار جنيه في أغسطس2019.

ووصلت المخصصات لـ 125.93 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 124.65 مليار جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 126.8 مليار جنيه في أغسطس 2019.

وسجلت إلتزامات البنوك خارج مصر نحو 107.963 مليار جنيه مقابل 130.81 مليار جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 130.44 مليار جنيه في أغسطس 2019.

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