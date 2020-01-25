شهيد الشرطة في ليلة القدر.. النقيب عمر ابن الشرقية سكن قلوب الأهالي وكرمه الرئيس

في الذكرى الـ 68 للاحتفال بأعياد الشرطة المصرية ضرب رجال الشرطة من أبناء محافظة الشرقية أروع الأمثلة في التضحية من أجل الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

ومن أبرز تلك الامثلة الشهيد "عمر ياسر عبد العظيم" معاون مباحث مركز شرطة أبوحماد بمحافظة الشرقية،أبن قرية سنهوت بمركز بمنيا القمح والذي استشهد خلال محاولته إيقاف سيارة سرقها تشكيل عصابي من مواطن على طريق "بلبيس- أبوحماد وأطلق عليه شهيد ليلة القدر.

لقي النقيب "عمر ياسر" مصرعه في ليله الـ 27 من رمضان عقب إصابته علي يد مجهولين أثناء محاولته ضبط عنصر إجرامي قام بسرقة سيارة أحد المواطنين بالإكراه بطريق "بلبيس- أبوحماد" دائرة مركز أبوحماد، وأثناء نزوله علي رأس قوة من المباحث لملاحقة الجناة، بادر المتهم ومرافقوه بإطلاق النار.





مما أسفر عن استشهاد معاون مباحث أبوحماد النقيب عمر ياسر عبد العظيم، إثر إصابته بطلق ناري وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بلبيس العام .

وعلي جانب أخر سادت حالة من الحزن والأسى وسط أصدقاء الشهيد وزملائه بالعمل وقرر رجال الداخلية الثأر للشهيد وبالفعل تم قتل "محمود الزونجي" 24 سنة، وشهرته الزونجي والمقيم بالسعادات مركز بلبيس، والمتهم بقتل النقيب "عمر ياسر عبدالعظيم" معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات أمن الشرقية، بمدخل كفر جمعة التابعة لمركز الزقازيق عقب اكتشاف القوات مكان اختباء المتهم وبرفقته عدد من العناصر شديدة الخطورة، واستمر تبادل النيران لأكثر من 4 ساعات.









ومن جانبه فقد قرر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ترقية الشهيد ملازم أول عمر ياسر عبد العظيم سالم، الضابط بمديرية أمن الشرقية سابقًا، استثنائيًا، إلى رتبة النقيب اعتبارًا من أول يونيو 2019.









ونشرت الجريدة الرسمية، القرار الذي جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتعديلاته، وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم 864، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.









ومن جانبه فقد أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية القرار رقم 10404 لسنة 2019، بإطلاق اسم الشهيد النقيب "عمر ياسر عبد العظيم"، على مدرسة سنهوت الابتدائية الجديدة بمركز منيا القمح.









أكد محافظ الشرقية أن إطلاق اسم الشهيد على المدرسة يأتي تخليدًا لذكراه الطاهرة وتقديرًا لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد، مشددا على ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديرًا لما قدمه ابنائهم من دماء زكية وطاهرة للدفاع عن الوطن الغالي.









كانت أسرة الشهيد قد تقدمت بطلب لمكتب شئون الشهداء بديوان عام المحافظة لإطلاق اسم الشهيد على مدرسة سنهوت الابتدائية الجديدة التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية.









وبمخاطبة رئاسة المركز ومدينة منيا القمح لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تلبية طلب الأسرة وبعد موافقة مديرية التربية والتعليم ومجلس أمناء المدرسة ليصدر قرار المحافظ بإطلاق اسم الشهيد "عمر ياسر عبد العظيم"، على مدرسة سنهوت الابتدائية الجديدة بمركز منيا القمح.

وعلي صعيد أخر فقد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي تكريم أسره الشهيد للتعبير عن أعتزازة وفخرة بما قدمة الشهيد والدور البارز الذي قام به لحفظ أمن وأستقرار الوطن.