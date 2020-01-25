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أخبار البلد

محمد منار يوجه رسالة للعاملين بمناسبة عيد الطيران المدني

السبت 25/يناير/2020 - 11:17 م
الطيار محمد منار
الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني
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نورهان خفاجي
تحتفل وزارة الطيران المدني، يوم السادس والعشرين من يناير من كل عام بعيد الطيران المدني المصري، ونجاح وصول أول رحلة طيران لـ "الطيار المصري محمد صدقي" قادمة خارج القطر المصري، كان اشتراها بماله الخاص، متحديا كل المعوقات التى وضعها الاحتلال الانجليزي آنذاك لإجهاض تلك الإرادة المصرية، ليسطر بوصولها بداية عصر جديد في تاريخ الطيران المدني.

ووجه الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، التحية والشكر الي من ساهموا في صناعة النقل الجوي علي مر العقود، وارسوا قواعد بناء هذا الكيان الوطني، موكدا أن التكامل بين اجهزة الدولة له أثر عظيم في دفع عجلة الاقتصاد المصري القومي الي الامام والوصول بمنظومة الطيران المدني الي ارقي المستويات العالمية.

ودعا الطيار محمد منار جنيه العاملين بقطاع الطيران المدنى والشركات التابعة له، بالالتفاف حول هدف واحد هو إعلاء مصلحة القطاع للمساهمة الجادة في بناء الوطن، وهو ما تنتظره القيادة السياسية في المرحلة القادمة، موكدا أن الوزارة تنظر للمستقبل بعين يملأها التفاؤل خاصة أن الوزارة تمتلك كل مقومات النجاح .
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