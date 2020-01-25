محمد منار يوجه رسالة للعاملين بمناسبة عيد الطيران المدني

تحتفل وزارة الطيران المدني، يوم السادس والعشرين من يناير من كل عام بعيد الطيران المدني المصري، ونجاح وصول أول رحلة طيران لـ "الطيار المصري محمد صدقي" قادمة خارج القطر المصري، كان اشتراها بماله الخاص، متحديا كل المعوقات التى وضعها الاحتلال الانجليزي آنذاك لإجهاض تلك الإرادة المصرية، ليسطر بوصولها بداية عصر جديد في تاريخ الطيران المدني.





ووجه الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، التحية والشكر الي من ساهموا في صناعة النقل الجوي علي مر العقود، وارسوا قواعد بناء هذا الكيان الوطني، موكدا أن التكامل بين اجهزة الدولة له أثر عظيم في دفع عجلة الاقتصاد المصري القومي الي الامام والوصول بمنظومة الطيران المدني الي ارقي المستويات العالمية.



