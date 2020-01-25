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أخبار العالم

العراق ينقل مسئولية أمن 6 محافظات في الجنوب من الجيش إلى الشرطة

السبت 25/يناير/2020 - 11:17 م
الشرطة العراقية
الشرطة العراقية
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أحمد محرم
ذكرت قناة "العربية" أن مجلس الأمن العراقي قرر نقل ملف الأمن في 6 محافظات جنوبية من الجيش إلى الشرطة المحلية، لافتًا إلى أن القرار لا يضم البصرة والناصرية.

والمحافظات المشمولة بالقرار هي واسط وميسان وبابل والديوانية والمثنى والنجف.



وفي وقت سابق السبت، أعلنت مصادر أمنية وطبية عن مقتل أربعة محتجين في العاصمة وجنوب البلاد (3 في ذي قار وقتيل في بغداد)، خلال مواجهات مع القوات الأمنية.

وأشارت القناة إلى إصابة 30 متظاهرًا باختناقات في بغداد جراء الغازات المسيلة للدموع خلال الاشتباكات. وأضاف أن عددًا كبيرًا من المحتجين يتواجد في ساحتي الخلاني والوثبة وأعلى جسر السنك.

واقتحمت قوات الصدمة ساحة الاعتصام في مدينة البصرة، فجر السبت، وقمعت المتظاهرين في ساحة أم البروم ولاحقت عددا منهم في شوارع منطقة التميمية بالهراوت واعتقلت آخرين. كما سيطرت على ساحة اعتصام فلكة البحرية.

إلى ذلك حاصرت تلك القوات المحتجين وعمدت إلى إزالة الخيم من ساحة الاعتصام.

يشار إلى أنه منذ الـ20 من يناير، وقعت صدامات بين عدد من المحتجين والقوات الأمنية في البلاد، إثر انتهاء المهلة التي حددها المتظاهرون للسياسيين من أجل تنفيذ مطالب الحراك، وعلى رأسها تشكيل حكومة مستقلة، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

ومنذ الأول من أكتوبر، يطالب المحتجون بإنهاء ما يصفونه بالفساد المتجذر ورحيل النخبة التي تمسك بمقاليد الحكم منذ عام 2003.
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