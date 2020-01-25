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أخبار العالم

حقيقة بيع أرض سفارة العراق في واشنطن

السبت 25/يناير/2020 - 05:07 م
الخارجية العراقية
الخارجية العراقية تكشف حقيقة بيع أرض السفارة في واشنطن
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رحيم يسري
أصدرت وزارة الخارجية العراقية السبت، بيانًا بعد أنباء عن بيع أرض سفارة العراق في واشنطن، مؤكدة أن ممتلكات العراق في الخارج التي تُقيم عليها البعثات باقية كما هي  دون أيّ تغيير.

وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف في بيان إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعيّ تداولت خبرًا مفاده: قيام وزارة الخارجية العراقية ببيع قطعة أرض مساحتها 2500 متر تُقيم عليها سفارتنا لدى واشنطن، واشترت بدلًا عنها أرضًا بعيدة عن مركز المدينة مساحتها 500 متر".

وأضاف البيان "في هذا الشأن تنفي الوزارة هذه الأخبار نفيًا قاطعًا، وتُؤكّد أنَّ مُمتلكات العراق في الخارج التي تُقيم عليها بعثاتنا باقية كما هي ومن دون أيّ تغيير، ولم تقُم ببيع أيّ عقار، أو مبنى من تلك المُمتلكات، بل أنّها مع الجهات العراقيّة ذات الاختصاص تتولى المُتابَعة، والتنسيق للحفاظ على جميع مُمتلكات العراق في الخارج".
 
ودعت الوزارة إلى "توخّي الصِحّة، والدقّة في تداول الأخبار، وتلقيها من مصادرها الرسميّة؛ حفاظًا على سُمعة هذه الوزارة التي تمثل نافذة العراق على العالم الخارجيّ".
 
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناولت مؤخرًا، خبرًا مفاده قيام وزارة الخارجية ببيع قطعة أرض مساحتها 2500 متر تُقيم عليها سفارتنا لدى واشنطن.
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