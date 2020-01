View this post on Instagram

انطلاق فاعليات *مصرنا *عيله واحده وطن واحد بأستاد القاهره الدولي Styling by @yasminreda85 Jumpsuit @iorane by @ego_eg Sandal @ysl by @ego_eg Jewelry rock solid gold @glamour.jewellery Hairdresser @hamomohsen Makeup @marwaabazamakeupstudio