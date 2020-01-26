روما يستضيف لاتسيو بـ الدوري الإيطالي





ويسعى فريق روما بقيادة نجمه البوسيني دجيكو لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتأمين وجوده في المربع الذهبي، والاقتراب خطة من لاتسيو صاحب المركز الثالث.





على الجانب الآخر يطمح فريق لاتسيو في مصالحة جماهيره، بخطف الثلاث نقاط من الذئاب، بعد وادع كأس إيطاليا الثلاثاء الماضي على يد نابولي.





ويحتل لاتسيو المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 35 نقطة بفارق 7 نقاط عن روما صاحب المركز الرابع.





ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي، إنتر ميلان مع كالياري، بارما مع أودينيزي، فيرونا مع ليتشي، ساميدوريا مع ساسولو، ويوفنتوس مع نابولي.





يستضيف فريق روما نظيره لاتسيو، اليوم، الأحد، في تمام السابعة، مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 21، من مسابقة الدوري الإيطالي.