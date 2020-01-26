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منوعات

بعد الهجوم على السعودية.. حذف أمازون وسوق كوم يتصدر تريند تويتر

الأحد 26/يناير/2020 - 01:35 م
حذف امازون وسوق كوم
حذف امازون وسوق كوم يتصدر ترند تويتر
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محمود نوفل
واصل وسم #حذف_أمازون_وسوق_كوم تصدر ترند "تويتر السعودية"، عَقِب تفاعل مغرّدين مع الهاشتاج، حيث هاجم مغردون مالك صحيفة "واشنطن بوست" الملياردير جيف بيزوس الذي يملك شركة أمازون وسوق دوت كوم.

وحملت الهشتاجات سخطًا واسعًا، بعد الافتراءات الكاذبة من "بيزوس" والادعاءات المغلوطة ضد السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ لأهداف سياسية، والنيل من الشعب السعودي، وفرد مساحات لكل أعداء المملكة.

واتهم المغردون جيف بيزوس بمحاولة التغطية على فضيحته التي انتشرت مؤخرًا وأدت إلى طلاق زوجته، ما أدى إلى خسارة كبيرة في ثروته، فحاول تغطية ذلك بالتناقضات ورمي التهم جزافًا دون تقديم أي دليل.

وطالَبَ المغردون الذين وصلوا بالهاشتاج إلى الترند الخليجي، بمقاطعة أمازون وسوق دوت كوم، لتوجيه صفعة لمالك الشركات والصحيفة.
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