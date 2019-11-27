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منوعات

منافس جديد لـ جيف بيزوس وبيل جيتس على لقب أغنى رجل في العالم.. شاهد

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 03:57 م
صدى البلد
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هدير علاء
قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها :إن رجل الأعمال الفرنسي والملياردير "برنارد آرنو"، المالك الجديد لشركة "Tiffany & Co" الأمريكية الشهيرة للمجوهرات، والذي يعد أغنى رجل في أوربا، ينافس مؤسس شركة أمازون "جيف بيزوس"، ورجل الأعمال "بيل جيتس"، مؤسس شركة "مايكروسوفت"، على لقب "أغنى رجل في العالم".

وكانت تقارير إخبارية قد كشفت يوم الأحد الماضي عن أن شركة "LMVH" الفرنسية المملوكة لـ"آرنو"، قد وافقت على شراء شركة "Tiffany & Co"، ومقرها مدينة "نيويورك"، مقابل 16.2 مليار دولار.

وأعلنت الشركة الفرنسية أن هذه الصفقة من شأنها أن تمكنها من الوصول بشكل واسع إلى المستهلكين الأمريكيين، حيث تهدف إلى استعادة بريق "Tiffany & Co" بعد تراجع المبيعات في السنوات الأخيرة.

وأشارت "ديلي ميل" إلى أن قيمة ثروة "آرنو"، الذي يبلغ من العمر 70 عامًا، قد تجاوزت 106.8 مليار دولار أمريكي عقب الإعلان عن الصفقة، ونقل تقرير لشبكة "CNBC" الأمريكية عن قائمة Forbes’ Real-Time Billionaires"، أن قيمة صافي ثروته قد وصلت إلى حوالي 107.6 مليار دولار، في حين يُقدر قيمة صافي ثروة "بيل جيتس" 107 مليار دولار، ومازال "بيزوس" متصدرًا القائمة بثروة تُقدر بنحو 110.5 مليار دولار.

وقالت الشركة الفرنسية إنها تخطط للانتهاء من هذه الصفقة بحلول عام 2020؛ وقد ارتفعت أسهم الشركة الفرنسية بنسبة 2 في المائة في باريس، بعد الإعلان عنها.

الجدير بالذكر أن شركة "LMVH" تمتلك بالفعل 75 علامة تجارية، من بينها "Christian Dior" و"Givenchy"، بالإضافة إلى ماركتها الرائدة "Louis Vuitton".
منافس جديد لـ جيف بيزوس وبيل جيتس على لقب أغنى رجل في العالم.. شاهد
منافس جديد لـ جيف بيزوس وبيل جيتس على لقب أغنى رجل في العالم.. شاهد
منافس جديد لـ جيف بيزوس وبيل جيتس على لقب أغنى رجل في العالم.. شاهد
منافس جديد لـ جيف بيزوس وبيل جيتس على لقب أغنى رجل في العالم.. شاهد
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