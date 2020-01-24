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أخبار العالم

الجبير يرد بالفيديو على ادعاءات اختراق هاتف مؤسس أمازون.. شاهد

الجمعة 24/يناير/2020 - 04:47 م
الجبير
الجبير
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سعيد العربي

شدّد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير؛ على كذب الادعاءات حول "وقوف السعودية وراء اختراق هاتف مؤسِّس شركة أمازون جيف بيزوس"؛ مشيرًا إلى أنها محض هُراء، وتستند إلى ادعاءات كاذبة.


وفي تعليقه على تلك المزاعم، أكّد "الجبير"؛ في حديث لقناة "CNBC" الأمريكية، أن المملكة لا تقف خلف قصة اختراق هاتف رجل الأعمال الأمريكي، مشدّدًا على أن الأمر لا يتعدّى كونه هُراءً كليًا.


وردًا على سؤال محاوره حول مَن يقف خلف تلك الادعاءات، قال الوزير السعودي: "ليس لديّ أدنى فكرة، لقد ظهرت القصة منذ نحو عام، وتمّ طمسها في ذلك الوقت، ورفضنا ذلك تمامًا". مضيفًا: "استندت القصة إلى ادعاءات كاذبة وغير مبرهنة، ويحاولون إيجاد قصة من واقع الخيال".

وحول إمكانية أن تكون تلك الادعاءات بسبب انزعاج البعض من تسليط الضوء على المملكة، خاصة مع استضافتها قمة العشرين في نوفمبر من العام الجاري، قال "الجبير": "لا أستطيع قراءة أفكار الناس، لكنني أعلم أنها مجرد افتراء وكذبة واضحة، والذين قاموا بنشرها يريدون بذلك وضع المملكة في صورة سيئة".

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