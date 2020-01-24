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أخبار العالم

رد حاسم من السعودية على مزاعم اختراق هاتف مدير أمازون

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:29 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

أكد وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية، عادل الجبير، مساء أمس الخميس، أن مزاعم اختراق هاتف المدير التنفيذي لشركة "أمازون" وصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكي، جيف بيزوس، هي أكاذيب تامة.

وقال الجبير في تصريحات لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية على هامش حضوره مؤتمر دافوس الاقتصادي: "هذه أكاذيب تافهة، في السابق تم فضح وكشف كل تلك الادعاءات".

وتابع الوزير السعودي: "كل تلك القضية قائمة على ادعاءات كاذبة وغير مثبتة، ويحاول أشخاص إثارة أمور لا يمكن وصفها إلا بالخيال الخالص".

وكانت سفارة السعودية في واشنطن ردت على تقارير صحفية تحدثت عن اختراق هاتف مؤسس موقع أمازون برسالة محملة بفيروسات، بعثت عن طريق حساب "واتس آب" يستعمله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مشددة على أن هذه التقارير "عبثية".

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