تعرف على هيونداي النترا 2021 الشكل الجديد.. فيديو وصور

تقترب هيونداي من تدشين النترا 2021 الشكل الجديد، وفيما يلي نتعرف على أهم المعلومات عن السيدان الكورية المدمجة قبل وصولها للأسواق .
1- تستوحي تصميمها من سوناتا الشكل
الجديد نظرًا للإعجاب الذي حازت عليه
2- المصابيح الأمامية LED
رشيقة تتصل بالشبك الأمامي المتدرج
3- ستزداد أبعادها الخارجية ما يعني أن
المساحة الداخلية ستكون أكبر
4- ستتمتع المقصورة بتصميم عصري ومواد
عالية الجودة وأنظمة مساعدة السائق على القيادة
5- ستحصل على تقنيات متطورة بينها مثبت
السرعة المتكيف والمساعدة على تفادي الاصطدامات
6- ستتوفر بمحركات تنفس طبيعي 1.2 لتر
وآخر تيربو 1.6 لتر وربما نسخة هجينة موفرة للوقود
7- ستتاح بناقلين CVT
متغير السرعات وآخر يدوي 6 سرعات
8- ستدشن رسميًا في شهر فبراير أو مارس
القادم وفق وسائل الإعلام الكورية
9- ستصل إلى الدول العربية في نهاية
2020 أو بداية 2021
10- التغيير العاجل بتصميم النترا يأتي بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهت لتصميمها الفيس ليفت