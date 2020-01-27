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سيارات

تعرف على هيونداي النترا 2021 الشكل الجديد.. فيديو وصور

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

تقترب هيونداي من تدشين النترا 2021 الشكل الجديد، وفيما يلي نتعرف على أهم المعلومات عن السيدان الكورية المدمجة قبل وصولها للأسواق .

1- تستوحي تصميمها من سوناتا الشكل الجديد نظرًا للإعجاب الذي حازت عليه

 

2- المصابيح الأمامية LED رشيقة تتصل بالشبك الأمامي المتدرج

 

3- ستزداد أبعادها الخارجية ما يعني أن المساحة الداخلية ستكون أكبر

 

4- ستتمتع المقصورة بتصميم عصري ومواد عالية الجودة وأنظمة مساعدة السائق على القيادة

 

5- ستحصل على تقنيات متطورة بينها مثبت السرعة المتكيف والمساعدة على تفادي الاصطدامات

 

6- ستتوفر بمحركات تنفس طبيعي 1.2 لتر وآخر تيربو 1.6 لتر وربما نسخة هجينة موفرة للوقود

 

7- ستتاح بناقلين CVT متغير السرعات وآخر يدوي 6 سرعات

 

8- ستدشن رسميًا في شهر فبراير أو مارس القادم وفق وسائل الإعلام الكورية

 

9- ستصل إلى الدول العربية في نهاية 2020 أو بداية 2021

 

10- التغيير العاجل بتصميم النترا يأتي بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهت لتصميمها الفيس ليفت

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