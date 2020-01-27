تعرف على هيونداي النترا 2021 الشكل الجديد.. فيديو وصور

تقترب هيونداي من تدشين النترا 2021 الشكل الجديد، وفيما يلي نتعرف على أهم المعلومات عن السيدان الكورية المدمجة قبل وصولها للأسواق .

1- تستوحي تصميمها من سوناتا الشكل الجديد نظرًا للإعجاب الذي حازت عليه

2- المصابيح الأمامية LED رشيقة تتصل بالشبك الأمامي المتدرج

3- ستزداد أبعادها الخارجية ما يعني أن المساحة الداخلية ستكون أكبر

4- ستتمتع المقصورة بتصميم عصري ومواد عالية الجودة وأنظمة مساعدة السائق على القيادة

5- ستحصل على تقنيات متطورة بينها مثبت السرعة المتكيف والمساعدة على تفادي الاصطدامات

6- ستتوفر بمحركات تنفس طبيعي 1.2 لتر وآخر تيربو 1.6 لتر وربما نسخة هجينة موفرة للوقود

7- ستتاح بناقلين CVT متغير السرعات وآخر يدوي 6 سرعات

8- ستدشن رسميًا في شهر فبراير أو مارس القادم وفق وسائل الإعلام الكورية

9- ستصل إلى الدول العربية في نهاية 2020 أو بداية 2021

10- التغيير العاجل بتصميم النترا يأتي بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهت لتصميمها الفيس ليفت