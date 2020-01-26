موجز السوشيال ميديا.. السيسي يهنئ الشعب بأمم أفريقيا لليد.. نرمين الفقي بإطلالة ساحرة

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصه بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها معكم في السطور التالية.اعترفي بأن هناك أجمل منك.. سارة نخلة تشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور لها.. شاهدتجنني.. نجوى كرم تبهر متابعيها بـ إطلالة ساحرة.. شاهدباركولى أنا زرعت.. محمد عبد الرحمن يشعل السوشيال ميديا بصورة له.. شاهدالرئيس السيسي يهنئ منتخب اليد بفوزه بكأس الأمم الأفريقية.. شاهدفي مشاكل ومعورين بعض.. مصطفى خاطر ينشر فيديو له مع صلاح عبدالله وبعض النجوم.. شاهدبـ إطلالة ساحرة.. نرمين الفقي تشعل السوشيال ميديا.. شاهد