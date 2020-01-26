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فن

تجنني.. نجوى كرم تبهر متابعيها بـ إطلالة ساحرة.. شاهد

الأحد 26/يناير/2020 - 07:41 م
نجوى كرم
نجوى كرم
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سيد احمد
نشرت الفناتة نجوى كرم صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".
وظهرت نجوى بإطلالة ساحرة وحازت الصور على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:


تجننى - شو هالجمال - ماشاء الله

يذكر أن نجوى كرم طرحت مؤخرًا كليب جديدًا يحمل اسم "بعشق تفاصيلك"، الذى حقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة تم تصويره وإنجازه "لايف" وعلى الهواء مباشرة، فى عدة مناطق لبنانية فى وقت واحد بقيادة المخرج وليد ناصيف، الأغنية من كلمات أحمد ماضى، وألحان عادل العراقى، وتوزيع طونى سابا.






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