رحلة فلكية توثق مشهد نادرا في سماء صحراء رزين | ماذا حدث؟

مذنب
مذنب
أمينة الدسوقي

في إنجاز فلكي جديد، تم تصوير مذنيين لامعين أثناء رحلة رصد ميدانية في صحراء رزين بدولة الإمارات، حيث تمكن فريق من مركز الفلك الدولي من توثيق المشهد النادر بعد غروب الشمس في سماء صافية سمحت برؤية التفاصيل الدقيقة للأجرام السماوية.

المذنب ليمون يضيء الأفق الغربي

وقال المهندس محمد عودة، مدير مركز الفلك الدولي، إن المذنب الأول هو "ليمون" (C/2025 A6 - Lemmon)، وقد تم رصده باستخدام منظار فلكي خاص، حيث ظهر في الجهة الغربية من السماء بعد غروب الشمس.

وأشار عودة إلى أن رؤية المذنّب تكون أوضح في الدول الواقعة شمالا، غير أن الفريق تمكن من تصويره بجودة عالية من داخل الأراضي الإماراتية. 

واستمرت عملية الرصد نحو 14 دقيقة متواصلة مع حلول الظلام، حيث ظهر ذيل المذنب بوضوح وامتد في إحدى اللقطات حتى نهاية الإطار بطول يقارب خمس درجات سماوية.

“سوان” بلونه الأخضر المميز يزين السماء

وأضاف عودة أن الفريق وجه عدساته بعد ذلك نحو المذنب الثاني “سوان” (C/2025 R2 - SWAN)، الذي بدا أصغر حجما من سابقه، لكن بلون أخضر زاهي جذب الأنظار. 

وتمكن الفريق من تصويره لمدة 25 دقيقة، رغم قِصر ذيله النسبي مقارنة بالمذنّب “ليمون”.

توثيق علمي يعزز مكانة الإمارات في مراقبة السماء

ويؤكد هذا الإنجاز الدور المتنامي لدولة الإمارات في رصد وتوثيق الظواهر الفلكية النادرة، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوعي العلمي ونشر ثقافة الفلك بين أفراد المجتمع، إلى جانب تطوير القدرات المحلية في مجال المراقبة الفلكية باستخدام أحدث التقنيات.

