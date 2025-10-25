قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس كولومبيا يكشف سبب إدراج اسمه بقائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بأمريكا
رائع وموهوب.. شيكو بانزا يدافع عن محمد السيد بعد الهجوم عليه
ضربة بالقلم ..القبض على المتهم بصفع مسن في السويس
حداد عام ..تايلاند تعلن وفاة الملكة الأم سيريكيت
ترويع شاب معاق بكلب شرس داخل سيارة.. ماذا حدث في الفيوم؟
الدويري: ألمانيا فشلت في صفقة شاليط.. ومصر أنجزت المفاوضات بنجاح
الدويري يروي قصة قيادي من حماس لجأ لأبو مازن لحمايته من قصف إسرائيلي
وكيل المخابرات العامة السابق يكشف كواليس نقل مفاوضات صفقة شاليط للقاهرة
البنتاجون يوافق علي تبرع مجهول الهوية لدفع رواتب الجنود
أعمال قبل الفجر بساعة.. 8 عبادات يحبها الله ويغفل عنها كثيرون
سر الطبخة الأصلية.. ماذا يميز الكشري المصري أو الكبسة السعودية أو المنسف الأردني؟
موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
أخبار العالم

محمود نوفل

أعلن مكتب البلاط الملكي التايلاندي اليوم السبت بوفاة الملكة الأم سيريكيت عن عمر يناهز 93 عاماً بحسب ماذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي

 وُلدت الملكة الأم سيريكيت في 12 أغسطس 1932 حيث تزوجت الملك بوميبول أدولياديغ (راما التاسع) عام 1950، وأصبحت الملكة الرسمية لتايلاند.

والملكة الأم سيريكيت ؛ هي والدة الملك الحالي ماها فاجيرالونغكورن (راما العاشر)، الأميرة سيريندهورن، الأميرة تشولابورن والأميرة سيريباترا (1932 – 2025)

ومن جانبه ؛ أعلن جلالة الملك فترة حداد لمدة عام لأفراد العائلة الملكية وأعضاء البلاط الملكي.

