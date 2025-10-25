حداد عام ..تايلاند تعلن وفاة الملكة الأم سيريكيت

أعلن مكتب البلاط الملكي التايلاندي اليوم السبت بوفاة الملكة الأم سيريكيت عن عمر يناهز 93 عاماً بحسب ماذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي

وُلدت الملكة الأم سيريكيت في 12 أغسطس 1932 حيث تزوجت الملك بوميبول أدولياديغ (راما التاسع) عام 1950، وأصبحت الملكة الرسمية لتايلاند.

والملكة الأم سيريكيت ؛ هي والدة الملك الحالي ماها فاجيرالونغكورن (راما العاشر)، الأميرة سيريندهورن، الأميرة تشولابورن والأميرة سيريباترا (1932 – 2025)

ومن جانبه ؛ أعلن جلالة الملك فترة حداد لمدة عام لأفراد العائلة الملكية وأعضاء البلاط الملكي.