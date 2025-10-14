وزير خارجية ماليزيا: ترامب سيحضر مراسم توقيع اتفاقية السلام بين تايلاند وكمبوديا

أعلن وزير الخارجية الماليزي، محمد حسن، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيحضر مراسم توقيع اتفاقية السلام بين تايلاند وكمبوديا؛ على هامش قمة قادة رابطة جنوب شرق آسيا /آسيان/ التي ستعقد خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري.

وقال حسن - في مؤتمر صحفي عقد بكوالالمبور نقلته شبكة "تشانيل نيوز آشيا" - إن ترامب يتطلع لحضور توقيع اتفاقية السلام بين تايلاند وكمبوديا، والتي ستلزم كلا الجانبين بإزالة جميع الألغام والمدفعية الثقيلة من حدودهما.

وكانت تايلاند وكمبوديا قد توصلتا في شهر أغسطس الماضي إلى اتفاق تاريخي بشأن خطة لوقف إطلاق النار تتألف من 13 بندا، وتهدف إلى تهدئة التوترات المتصاعدة على طول حدودهما المشتركة، وتعزيز أفق السلام بين البلدين.

وأعرب الجانبان عن أملهما في أن يقود هذا الاتفاق إلى إحلال سلام دائم واستقرار طويل الأمد على الحدود، بما يسهم في تعزيز التعايش السلمي بين شعبي البلدين.

