المؤتمر: الرئيس السيسي وضع خريطة طريق لشرق أوسط بلا حروب في قمة شرم الشيخ
جوتيريش يٌشيد بالجهود المصرية للتوصل لاتفاق إنهاء الحرب في غزة
رئيس مدغشقر يغادر البلاد بعد احتجاجات جيل زد
أيرلندا تتعهد بملايين الدولارات لجهود إعادة إعمار غزة
حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال
الأكاديمية العسكرية تختتم الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومي للياقة البدنية
غزة تصلي من جديد.. إقامة أول قداس في القطاع بعد عامين من الحرب
20 مليون جنيه.. محامى الزمالك يطلب تأجيل دعوى التعويض بسبب ظهور رقم سيدة بإعلان الدباغ
جيش الاحتلال يطلق النار على فلسطينيين حاولوا تخطي الخط الأصفر
كيف يمكن فرض تنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام على إسرائيل؟ محلل فلسطيني يوضح
زيلينسكي بعد اتفاق غزة: يمكن إنهاء الحرب في أوروبا أيضا
أنا هنا.. حقيقة وفاة أسطورة الملاكمة نسيم حميد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير خارجية ماليزيا: ترامب سيحضر مراسم توقيع اتفاقية السلام بين تايلاند وكمبوديا

ترامب
ترامب
أ ش أ

  أعلن وزير الخارجية الماليزي، محمد حسن، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيحضر مراسم توقيع اتفاقية السلام بين تايلاند وكمبوديا؛ على هامش قمة قادة رابطة جنوب شرق آسيا /آسيان/ التي ستعقد خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري.

وقال حسن - في مؤتمر صحفي عقد بكوالالمبور نقلته شبكة "تشانيل نيوز آشيا" - إن ترامب يتطلع لحضور توقيع اتفاقية السلام بين تايلاند وكمبوديا، والتي ستلزم كلا الجانبين بإزالة جميع الألغام والمدفعية الثقيلة من حدودهما.

وكانت تايلاند وكمبوديا قد توصلتا في شهر أغسطس الماضي إلى اتفاق تاريخي بشأن خطة لوقف إطلاق النار تتألف من 13 بندا، وتهدف إلى تهدئة التوترات المتصاعدة على طول حدودهما المشتركة، وتعزيز أفق السلام بين البلدين.

وأعرب الجانبان عن أملهما في أن يقود هذا الاتفاق إلى إحلال سلام دائم واستقرار طويل الأمد على الحدود، بما يسهم في تعزيز التعايش السلمي بين شعبي البلدين.
 

وزير الخارجية الماليزي دونالد ترامب اتفاقية السلام

