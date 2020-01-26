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فن

باركولى أنا زرعت.. محمد عبد الرحمن يشعل السوشيال ميديا بصورة له.. شاهد

الأحد 26/يناير/2020 - 07:42 م
محمد عبدالرحمن
محمد عبدالرحمن
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سيد احمد
نشر الفنان محمد عبد الرحمن صورة له من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".


وكتب محمد عبد الرحمن على الصورة قائلا: " بركولى أنا زرعت 😇 ".


وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:



ألف مبروك 😂 - هتطرح امتى 😂😂😂 - عقبال الحصاد 😂



يرى محمد عبد الرحمن الشهير بـ"توته"، أن فيلم " لص بغداد" من المحطات الهامة فى حياته.


وقال محمد عبد الرحمن فى تصريحات لـ«صدى البلد»، إن الشخصية التى يقدمها مختلفة تماما عما رأه الجمهور من قبل، مشيرا إلى أنه لأول مرة يقدم الأكشن، ولم يكن يصدق المخرج أحمد خالد موسى حينما أخبره بهذا.


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