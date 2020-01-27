الغالي تمنه فيه.. كارثة بانتظار أصحاب سماعات AIRPODS المقلدة

كشفت المجلة الفرنسية الشهيرة 60 million consumers عن مفاجأة صادمة تنتظر أصحاب سماعات AirPods المزيفة، ناهيك عن الصوت الردىء، والخامات المتدنية فى تصنيعها إلا أن هناك خطرًا أكبر ينتظر مستخدميها.





كما أن مصنعي تلك السماعات الرديئة استغلوا جيدًا إرتفاع أسعار سماعت آبل المبالغ فيها، لجذب حوالى 45% من رواد سوق التقليد واغرائهم بالسعر المنافس وتفس شكل الأصلية ذات السعر الكبير.





إلا أن المجلة قررت البحث فى الأمر وبدأت بمقاطع الفيديو الموجودة على اليوتيوب، التى يقدمها المشاهير والمدونين وهم يستعرضون تلك السماعات المقلدة ويشيدون بها فى مقاطع فيديو إعلانية مدفوعة الأحر.





وبعض فحص تلك الإصدارات المزيفة المذكورة وخضوعها للإختبار، تبين أن جودة صوت معظمها متوسطة، إلي اأن هناك بعض الإصدارت فى غاية الخطورة حيث يصل قياس الصت بها إلى 10 ديسيبل، وهو أمر لايستهان به قد يسبب مشاكل صحية جسيمة فى الأذن لمن يستخدمها بشكل يومي.



